П’ять фактів про ліпосакцію, про які не говорять: розвінчуємо міфи

З різних причин нам може не подобатися зовнішній вигляд власного тіла. На щастя, існує безліч варіантів, як позбутися зайвих відкладень на різних ділянках. Одним із них є ліпосакція. Про міфи довкола ліпосакції та користь процедури говоримо у матеріалі.

Жирові відкладення усуваються різними методами, серед яких особливу довіру завоював лазерний ліполіз, у народі відомий як ліпосакція обідньої перерви.

Подібна назва пов’язана з тим, що це безопераційна техніка, тому зайвий жировий шар у боках чи інших зонах може бути вилучений лише за кілька годин. При цьому пацієнт відразу стає струнким, а періоду відновлення практично немає, можна відразу повертатися до роботи та справ. Детальніше про лазерний ліполіз читай на laserone.com.ua/laser_liposuction

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Існують також інші відмінності лазерної ліпосакції від традиційної. Розглянемо п’ять маловідомих фактів про інноваційний метод впливу на жирові відкладення.

Лазерний ліполіз може використовуватися для будь-якої зони

Не секрет, що традиційна ліпосакція має певні зони-табу, які навіть за великого бажання не можна обробляти задля усунення зайвого жиру.

При лазерному ліполізі ці обмеження відсутні, тому за потреби у пацієнта можна змінити будь-яку ділянку тіла.

Особливо популярною є зона колін, підборіддя, живота та стегон. У разі необхідності можна обробити плечі, сідниці, ікри, шию, спину та груди.

Найбільш безпечним та малотравматичним вважається саме лазерний ліполіз

Існує багато різних видів ліпосакції, наприклад:

Ультразвукова — жирові відкладення руйнуються ультразвуковими хвилями.

Тумісцентна (волога) — для розсмоктування жирових відкладень вводять спеціальні речовини, які потім разом із жировою тканиною відсмоктуються.

Безопераційна — за допомогою спеціальних препаратів, які розсмоктують жир, а той потім виводиться природним шляхом.

Серед усіх методів видалення жиру з організму лазерна ліпосакція вважається найбезпечнішою та найефективнішою. У момент руйнування жиру додатково припікаються кровоносні судини, завдяки чому зменшується набряк тканин та знижується ризик виникнення кровотеч.

Також після процедури не провисає шкіра, як це часто спостерігається після інших способів впливу.

Ліпосакція використовується не лише для видалення жиру

Існує низка інших показань до проведення процедури. Зокрема, лікар може направити на лазерний ліполіз за наявності гіпергідрозу, ангіоліпом. Ліпосакція також використовується для евакуації гематом, зменшення грудей, особливо при гінекомастії у чоловіків.

Тонус шкіри — важливий критерій проведення ліпосакції

Відомо, що при видаленні зайвого жиру тканини мають набути форми нових контурів, інакше шкіра провисатиме. Тому чим вищий тонус шкірних покривів, тим менша ймовірність появи провисань.

Якщо у пацієнта тонка та в’яла шкіра, то й після процедури ситуація мало зміниться. Однак, варто зазначити, що шляхом енергії лазера часткової підтяжки все ж таки вдасться досягти на певний час. Саме тому при лазерній ліпосакції виражене відвисання шкіри в обробленій ділянці відсутнє.

Позитивні результати підтверджено дослідженнями

Більш як 80% пацієнтів задоволені результатами ліпосакції, понад 50% нову зовнішність оцінили як хорошу чи відмінну. Після закінчення шести місяців також більшість опитаних залишалася задоволеною досягнутими результатами.

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