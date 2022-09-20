Пять фактов о липосакции, о которых не говорят: развеиваем мифы

По разным причинам нам может не нравиться внешний вид собственного тела. К счастью, существует множество вариантов, как избавиться от лишних отложений на разных участках — одним из них является липосакция. О мифах вокруг липосакции и пользе процедуры говорим в материале.

Жировые отложения устраняются разными методами, среди которых особое доверие завоевал лазерный липолиз, в народе известный как липосакция обеденного перерыва.

Подобное название связано с тем, что это безоперационная техника, поэтому лишний жировой слой в боках или других зонах может быть удален всего через несколько часов. При этом пациент сразу становится стройным, а периода восстановления практически нет, можно сразу возвращаться к работе и делам. Подробнее о лазерном липолизе читай на laserone.com.ua/laser_liposuction

Существуют и другие отличия лазерной липосакции от традиционной. Рассмотрим пять малоизвестных фактов об инновационном методе воздействия на жировые отложения.

Лазерный липолиз может использоваться для воздействия на любую зону

Не секрет, что традиционная липосакция имеет определенные зоны табу, которые даже при большом желании не могут быть обработаны с целью устранения излишнего жира.

При лазерном липолизе эти ограничения отсутствуют, поэтому при необходимости у пациента может быть изменен любой участок тела.

Особой популярностью пользуется область колен, подбородка, живота и бедер. Но при необходимости могут быть обработаны плечи, ягодицы, икры, шея, спина и грудь.

Наиболее безопасным и малотравматичным считается именно лазерный липолиз

Существует много разных видов липосакции, например:

Ультразвуковая — жировые отложения разрушаются ультразвуковыми волнами.

Тумисцентная (влажная) — для рассасывания жировых отложений вводятся специальные вещества, которые затем вместе с жировой тканью отсасываются.

Безоперационная — при помощи специальных препаратов, которые рассасывают жир, выводящийся потом естественным путем.

Среди всех методов удаления жира из организма лазерная липосакция считается самой безопасной и наиболее эффективной. В момент разрушения жира дополнительно прижигаются кровеносные сосуды, благодаря чему уменьшается отек тканей и снижается риск возникновения кровотечений.

Также отсутствует провисание кожи уже после процедуры, что часто наблюдается при других способах воздействия.

Липосакция используется не только для удаления жира

Существует ряд других показаний к проведению. В частности, врач может направить на лазерный липолиз при наличии гипергидроза, ангиолипом. Также липосакция используется для эвакуации гематом, уменьшения груди, особенно при гинекомастии у мужчин.

Тонус кожи — важный критерий проведения липосакции

Известно, что при удалении лишнего жира ткани должны принять форму новых контуров, в противном случае кожа начинает провисать. Поэтому чем выше тонус кожных покровов, тем меньше вероятность появления провисаний.

Если у пациента определяется тонкая и дряблая кожа, то и после процедуры ситуация мало изменится. Однако, стоит отметить, что за счет энергии лазера частичной подтяжки все же удастся достичь на определенное время. Именно поэтому при лазерной липосакции выраженное отвисание кожи в обработанной области отсутствует.

Положительные результаты подтверждены исследованиями

Более 80% пациентов довольны результатами липосакции, более 50% новую внешность оценили как хорошую или отличную. По истечении шести месяцев также большая часть опрошенных оставалась довольной достигнутыми результатами.

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