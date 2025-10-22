Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года: благоприятные дни для причесок

Лунный календарь стрижек базируется на древних верованиях о влиянии фаз Луны на рост и здоровье волос. Согласно астрологическим традициям, стрижка в благоприятные дни способствует быстрому отрастанию, густоте и блеску, тогда как в неблагоприятные — может привести к ломкости, медленному росту или непослушанию.

Читай в материале лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 и в какие дни лучше будет стричься.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025

В ноябре 2025 года Луна проходит следующие фазы:

растущий с 1 по 4 ноября — оптимальный период для изменений в прическе. Если подстричься в эти дни, волосы будут отрастать быстрее, приобретут густоту и прочность. Краситься можно, но лучше избегать радикальных цветовых преобразований.

полный — 5 ноября — стрижка может вызвать непослушание волос. От покраски также следует отказаться, поскольку эффект не порадует.

нисходящее с 6 по 19 число — рост замедляется, поэтому это отличный вариант для желающих надолго сохранить форму стрижки. Для покраски выбирай оттенки темной гаммы.

молодой человек — 20 ноября — любые манипуляции с волосами рискуют привести к его хрупкости и потере сияния.

и вновь растущее с 21 по 30 число — хороший момент для обновления внешности. Волосы хорошо воспримут стрижку, быстро восстановятся с блеском.

Красить волосы рекомендуется в периоды роста Луны для цветостойкости, а на спаде — для темных оттенков.

Благоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2025 года: даты

Благоприятные периоды для стрижки и окраски припадают на следующие числа: 1-3, 6, 11-14, 17-19, 21-24, 26, 28, 30. Лунный календарь стрижек демонстрирует, что эти даты считаются удачными для обновления прически: волосы растут быстрее, становятся сильнее. Рекомендуются эксперименты с цветом в яркие тона, ламинирование или тонировка.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2025: список

Неблагоприятные периоды, в которые стричься нежелательно: 4, 5, 7-10, 15, 16, 20, 25, 27, 29. По лунному календарю стрижек в эти даты лучше избегать стрижки и окрашивания, чтобы не ослабить волосы или не ослабить волосы. Ограничься масками, маслами и легким уходом.

Эксперты советуют выбирать дни в зависимости от фазы Луны и личного самочувствия. Если планируешь кардинальные изменения, обратись к парикмахеру в периоды роста Луны для лучшего эффекта. Помни, что лунный календарь — это рекомендации, а здоровье головы зависит от правильного ухода.

