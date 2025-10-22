Місячний календар стрижок на листопад 2025: сприятливі дні для зачісок

Місячний календар стрижок базується на стародавніх віруваннях про вплив фаз Місяця на ріст і здоров’я волосся. Згідно з астрологічними традиціями, стрижка в сприятливі дні сприяє швидкому відростанню, густоті та блиску, тоді як у несприятливі — може призвести до ламкості, повільного росту чи неслухняності.

Читай у матеріалі місячний календар стрижок на листопад 2025 року та у які дні найкраще буде стригтись.

Місячний календар стрижок на листопад 2025

У листопаді 2025 року Місяць проходить такі фази:

зростаючий з 1 по 4 листопада — оптимальний період для змін у зачісці. Якщо підстригтися в ці дні, волосся відростатиме швидше, набуде густоти та міцності. Фарбуватися можна, але краще уникати радикальних перетворень кольору.

повний — 5 листопада — стрижка може спричинити неслухняність волосся. Від фарбування також варто відмовитися, оскільки ефект не порадує.

спадний з 6 по 19 число — ріст уповільнюється, тому це чудовий варіант для тих, хто бажає надовго зберегти форму стрижки. Для фарбування обирай відтінки темної гами.

молодик — 20 листопада — будь-які маніпуляції з волоссям ризикують призвести до його крихкості та втрати сяйва.

і знову зростаючий з 21 по 30 число — гарний момент для оновлення зовнішності. Волосся добре сприймає стрижку, швидко відновлюється з блиском.

Фарбувати волосся рекомендується в періоди зростання Місяця для стійкості кольору, а на спаді — для темних відтінків.

Сприятливі дні для стрижки волосся у листопаді 2025: дати

Сприятливі періоди для стрижки та фарбування припадають на такі числа: 1-3, 6, 11-14, 17-19, 21-24, 26, 28, 30. Місячний календар стрижок демонструє, що ці дати вважаються вдалими для оновлення зачіски: волосся росте швидше, стає сильнішим, а фарба тримається довше. Рекомендуються експерименти з кольором у яскраві тони, ламінування чи тонування.

Несприятливі дні для стрижки у листопаді 2025: список

Несприятливі періоди, у які стригтися небажано: 4, 5, 7-10, 15, 16, 20, 25, 27, 29. За місячним календарем стрижок у ці дати краще уникати стрижки та фарбування, аби не послабити волосся чи не привернути невдачу. Обмежся масками, оліями та легким доглядом.

Експерти радять обирати дні залежно від фази Місяця та особистого самопочуття. Якщо плануєш кардинальні зміни, звернись до перукаря в періоди зростання Місяця для кращого ефекту. Пам’ятай, що місячний календар — це рекомендації, а здоров’я голови залежить від правильного догляду.

Не знаєш, яку зачіску обрати? Читай у матеріалі про трендові стрижки 2025 року та обирай ту, що тобі припала до душі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!