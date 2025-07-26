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Магнитные бури в августе 2025: критические даты и метеозависимые советы

Мария Дзюба, редактор сайта 26 июля 2025, 13:30
Магнитные бури в августе 2025: критические даты и метеозависимые советы
Фото Pixabay

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