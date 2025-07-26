Магнітні бурі у серпні 2025: критичні дати та поради метеозалежним

Останній місяць літа, серпень 2025 року, може стати справжнім випробуванням для метеозалежних людей.

Синоптики прогнозують кілька періодів підвищеної магнітної активності, яка може вплинути на самопочуття.

Важливо бути готовими до цих коливань, адже вони очікуються як у першій, так і в другій половині місяця.

Коли чекати магнітних бур у серпні 2025 року?

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, протягом серпня очікується кілька хвиль геомагнітної активності.

Значення A-індексу протягом місяця переважно коливатимуться від 5 до 25, а Kp-індекс — у межах від 2 до 5.

Особливо уважними слід бути в такі дні:

4-5 серпня: прогнозуються помірні магнітні бурі, адже Kp-індекс може сягати 5 балів.

прогнозуються помірні магнітні бурі, адже Kp-індекс може сягати 5 балів. 16-17 серпня: ще один період помірних магнітних бур, коли Kp-індекс також може досягти 5 балів.

ще один період помірних магнітних бур, коли Kp-індекс також може досягти 5 балів. 25 серпня: можливі слабкі коливання, що будуть викликані впливом коронального потоку сонячного вітру.

Важливо пам’ятати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися.

Фахівці з сонячної активності оновлюють свої спостереження кожні три години, тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур?

Періоди підвищеної геомагнітної активності особливо відчутні для метеозалежних людей.

У такі дні можливі:

загострення хронічних захворювань;

головний біль;

дратівливість;

сонливість;

загальне погіршення самопочуття.

Медики радять заздалегідь подбати про себе, щоб мінімізувати вплив магнітних бур:

Висипайся: забезпеч собі повноцінний нічний сон.

забезпеч собі повноцінний нічний сон. Дотримуйся здорового харчування: уникай важкої, жирної та гострої їжі.

уникай важкої, жирної та гострої їжі. Відмовся від шкідливих звичок: обмеж вживання алкоголю та кави.

обмеж вживання алкоголю та кави. Уникай стресу: постарайся зменшити емоційні та фізичні навантаження.

постарайся зменшити емоційні та фізичні навантаження. Більше відпочивай: приділяй час релаксації та прогулянкам на свіжому повітрі.

Дбаючи про своє здоров’я заздалегідь, ти зможеш легше перенести періоди підвищеної сонячної активності та зберегти гарне самопочуття.

Раніше ми розповідали, чому жінки відчувають головний біль частіше за чоловіків.

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