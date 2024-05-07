Маникюр на весну 2024 — модные тренды и цвета, на которые следует обратить свое внимание

Кошачий глаз, 3D-дизайн и как можно больше цветов и дизайнов — именно такой видят весну 2024 года модные эксперты, предполагая маникюры, которые будут актуальны в этом году. Итак, о маникюре весной 2024 — читай в материале.
Какими будут тренды маникюра на весну-2024? Об этом уже размышляют фэшн-эксперты.
Стиль clean girl, в свое время заполонивший соцсети и ставший одним из самых популярных среди женщин немного потеряет в лидерских позициях, уверены в журнале Allure.
Сдержанный и деликатный дизайн, молочные и нежно-розовые оттенки уступят место максимализму с присущим ему разнообразием ярких цветов и объемных деталей. Яркое искусство и детали снова в тренде.
Желейные ногти — азиатский полупрозрачный маникюр, часто дополняемый узорами и декором, тоже будет актуален этой весной. Вдруг ты до сих пор не рискуешь пробовать неординарные дизайны — в этом году все может произойти впервые.
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Бантики и жемчужины как элемент декора — хороший вариант для ценителей нежного маникюра. Ногти будут выглядеть более объемными в результате использования бусинок, но белая и молочная палитра придаст им кокетливый оттенок.
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3D-текстуры в маникюре — еще один вариант для весны 2024 года. Прозрачные желейные ногти в сочетании с текстурами — самый свежий тренд, который точно не потеряет свою популярность в этом году.
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Металлический нейл-арт придает маникюру эффект золота, серебра, бронзы или других металлов благодаря особой втирке. Для любителей более зеркальных дизайнов металлические ногти — интересный вариант.
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Эффект кошачьего глаза предполагает работу мастера с особым магнитом, который делает диагональную линию по центру ногтя и создает рисунок, визуально похожий на кошачий зрачок. Кошачий глаз начал набирать обороты среди трендов маникюра в прошлом году и продолжит доминировать в списке популярных и в 2024 году.
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Допис, поширений Гель-лаки|Товари для манікюру та дизайну нігтів|Все для манікюру (@magicnail.com.ua)
Основные тренды весеннего маникюра в 2024 году также не обходят цвета. Журнал Allure рассказал о цветах для маникюра, которые будут актуальны этой весной.
Классический красный. Цвет, который никогда не выйдет из оборота. Смело выбирай его, если до сих пор любила делать красный маникюр.
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Желтый. Весна вдохновляет выбирать тёплые цвета, которые ассоциируются с солнечным светом. А что может более отчетливо засвидетельствовать приход солнечных дней, как не желтый?
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Допис, поширений Klaudia Gagracz (@polakierowana_klaudia.gagracz)
Персиковый. Прекрасный цвет, который выглядит красиво в маникюре и подходит почти к любому образу.
Салатовый. Лучший вариант для весенней поры, ведь такой маникюр будет в гармонии с пробуждающейся после холодов окружающей природой.
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Хаки. Вдохновилась весенним садом? Болотно-зеленый маникюр поможет добавить к образу оттенки листовой зелени.
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Фуксия. Хотя лента Барби режиссера Греты Гервиг уже отгремела и казалось бы, этот цвет вышел из трендов, но модные эксперты уверяют, что яркий розовый мы продолжим использовать и дальше.
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А для поклонников маникюра мы подготовили идеи дизайна на короткие и длинные ногти.
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