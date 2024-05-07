Маникюр на весну 2024 — модные тренды и цвета, на которые следует обратить свое внимание

Кошачий глаз, 3D-дизайн и как можно больше цветов и дизайнов — именно такой видят весну 2024 года модные эксперты, предполагая маникюры, которые будут актуальны в этом году. Итак, о маникюре весной 2024 — читай в материале.

Маникюр на весну 2024 — какие дизайны наиболее актуальны

Какими будут тренды маникюра на весну-2024? Об этом уже размышляют фэшн-эксперты.

Стиль clean girl, в свое время заполонивший соцсети и ставший одним из самых популярных среди женщин немного потеряет в лидерских позициях, уверены в журнале Allure.

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Сдержанный и деликатный дизайн, молочные и нежно-розовые оттенки уступят место максимализму с присущим ему разнообразием ярких цветов и объемных деталей. Яркое искусство и детали снова в тренде.

Желейные ногти — азиатский полупрозрачный маникюр, часто дополняемый узорами и декором, тоже будет актуален этой весной. Вдруг ты до сих пор не рискуешь пробовать неординарные дизайны — в этом году все может произойти впервые.

Бантики и жемчужины как элемент декора — хороший вариант для ценителей нежного маникюра. Ногти будут выглядеть более объемными в результате использования бусинок, но белая и молочная палитра придаст им кокетливый оттенок.

3D-текстуры в маникюре — еще один вариант для весны 2024 года. Прозрачные желейные ногти в сочетании с текстурами — самый свежий тренд, который точно не потеряет свою популярность в этом году.

Металлический нейл-арт придает маникюру эффект золота, серебра, бронзы или других металлов благодаря особой втирке. Для любителей более зеркальных дизайнов металлические ногти — интересный вариант.

Эффект кошачьего глаза предполагает работу мастера с особым магнитом, который делает диагональную линию по центру ногтя и создает рисунок, визуально похожий на кошачий зрачок. Кошачий глаз начал набирать обороты среди трендов маникюра в прошлом году и продолжит доминировать в списке популярных и в 2024 году.

Читать по теме Маникюр 2024: какие дизайны будут популярны в этом году Рассказываем о главных трендах и идеях маникюра на 2024 год в нашем материале.

Трендовые цвета маникюра на весну 2024

Основные тренды весеннего маникюра в 2024 году также не обходят цвета. Журнал Allure рассказал о цветах для маникюра, которые будут актуальны этой весной.

Классический красный. Цвет, который никогда не выйдет из оборота. Смело выбирай его, если до сих пор любила делать красный маникюр.

Желтый. Весна вдохновляет выбирать тёплые цвета, которые ассоциируются с солнечным светом. А что может более отчетливо засвидетельствовать приход солнечных дней, как не желтый?

Персиковый. Прекрасный цвет, который выглядит красиво в маникюре и подходит почти к любому образу.

Салатовый. Лучший вариант для весенней поры, ведь такой маникюр будет в гармонии с пробуждающейся после холодов окружающей природой.

Хаки. Вдохновилась весенним садом? Болотно-зеленый маникюр поможет добавить к образу оттенки листовой зелени.

Фуксия. Хотя лента Барби режиссера Греты Гервиг уже отгремела и казалось бы, этот цвет вышел из трендов, но модные эксперты уверяют, что яркий розовый мы продолжим использовать и дальше.

А для поклонников маникюра мы подготовили идеи дизайна на короткие и длинные ногти.

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