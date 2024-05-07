Манікюр на весну 2024 — модні тренди й кольори, на які слід звернути свою увагу

Котяче око, 3D-дизайн та якомога більше кольорів та дизайнів — саме такою вбачають весну 2024 модні експерти, передбачаючи манікюри, які будуть актуальними цього року. Тож, про манікюр на весну 2024 — читай в матеріалі.
Якими будуть тренди манікюру на весну 2024? Про це вже роздумують фешн-експерти.
Стиль clean girl, який свого часу заполонив соцмережі та став одним із найпопулярніших серед жінок трохи втратить у лідерських позиціях, певні в журналі Allure.
Стриманий і делікатний дизайн, молочні та ніжно-рожеві відтінки поступляться місцем максималізму з притаманним йому різноманіттям яскравих кольорів та об’ємних деталей. Яскраве мистецтво і деталі знову в тренді.
Желейні нігті — азійський напівпрозорий манікюр, який часто доповнюють узорами й декором, теж буде актуальним цієї весни. Тож, раптом ти досі не ризикуєш пробувати неординарні дизайни — цього року все може статись вперше.
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Бантики та перлини як елемент декору — гарний варіант для поціновувачів ніжного манікюру. Нігті виглядатимуть об’ємнішими внаслідок використання намистинок, але біла і молочна палітра надасть їм кокетливого відтінку.
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3D-текстури у манікюрі — ще один варіант для весни 2024. Прозорі желейні нігті в поєднані з текстурами — найсвіжіший тренд, який точно не втратить свою популярність цьогоріч.
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Металевий нейл-арт надає манікюру ефект золота, срібла, бронзи чи інших металів завдяки особливій втирці. Для любителів більш дзеркальних дизайнів металеві нігті — цікавий варіант.
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Ефект котяче око передбачає роботу майстра з особливим магнітом, який робить діагональну лінію по центру нігтя і створює малюнок, візуально схожий на котячу зіницю. Котяче око почав набирати обертів серед трендів манікюру минулого року і продовжить домінувати в переліку популярних і у 2024 році.
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Основні тренди весняного манікюру у 2024 році також не оминають й кольори. Журнал Allure розповів про кольори для манікюру, які будуть актуальними цієї весни.
Класичний червоний. Колір, який ніколи не вийде з обігу. Сміливо обирай його, якщо й досі полюбляла робити червоний манікюр.
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Жовтий. Весна надихає обирати теплі кольори, які асоціюються з сонячним світлом. А що може виразніше засвідчити прихід сонячних днів, як не жовтий?
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Персиковий. Нюдовий колір, що має гарний вигляд у манікюрі та пасує майже до будь-якого образу.
Салатовий. Найкращий варіант для весняної пори, адже такий манікюр буде в гармонії з навколишньою природою, що пробуджується після холодів.
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Допис, поширений Аліна (@nails_alinaboiko)
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Хакі. Надихнулась весняним садом? Болотяно-зелений манікюр допоможе додати до образу відтінки листової зелені.
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Допис, поширений TNB (@thenailbabeuk)
Фуксія. Хоча стрічка Барбі режисерки Грети Гервіг вже відгриміла і здавалось б, цей колір вийшов з трендів, але модні експерти запевняють, що яскравий рожевий ми продовжимо використовувати й надалі.
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А для прихильників нюдового манікюру ми підготували ідеї дизайну на короткі та довгі нігті.
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