Манікюр на весну 2024 — модні тренди й кольори, на які слід звернути свою увагу

Котяче око, 3D-дизайн та якомога більше кольорів та дизайнів — саме такою вбачають весну 2024 модні експерти, передбачаючи манікюри, які будуть актуальними цього року. Тож, про манікюр на весну 2024 — читай в матеріалі.

Манікюр на весну 2024 — які дизайни є найактуальнішими

Якими будуть тренди манікюру на весну 2024? Про це вже роздумують фешн-експерти.

Стиль clean girl, який свого часу заполонив соцмережі та став одним із найпопулярніших серед жінок трохи втратить у лідерських позиціях, певні в журналі Allure.

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Стриманий і делікатний дизайн, молочні та ніжно-рожеві відтінки поступляться місцем максималізму з притаманним йому різноманіттям яскравих кольорів та об’ємних деталей. Яскраве мистецтво і деталі знову в тренді.

Желейні нігті — азійський напівпрозорий манікюр, який часто доповнюють узорами й декором, теж буде актуальним цієї весни. Тож, раптом ти досі не ризикуєш пробувати неординарні дизайни — цього року все може статись вперше.

Бантики та перлини як елемент декору — гарний варіант для поціновувачів ніжного манікюру. Нігті виглядатимуть об’ємнішими внаслідок використання намистинок, але біла і молочна палітра надасть їм кокетливого відтінку.

3D-текстури у манікюрі — ще один варіант для весни 2024. Прозорі желейні нігті в поєднані з текстурами — найсвіжіший тренд, який точно не втратить свою популярність цьогоріч.

Металевий нейл-арт надає манікюру ефект золота, срібла, бронзи чи інших металів завдяки особливій втирці. Для любителів більш дзеркальних дизайнів металеві нігті — цікавий варіант.

Ефект котяче око передбачає роботу майстра з особливим магнітом, який робить діагональну лінію по центру нігтя і створює малюнок, візуально схожий на котячу зіницю. Котяче око почав набирати обертів серед трендів манікюру минулого року і продовжить домінувати в переліку популярних і у 2024 році.

Читати на тему Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році Розповідаємо про головні тренди та ідеї манікюру на 2024 рік у нашому матеріалі.

Трендові кольори манікюру на весну 2024

Основні тренди весняного манікюру у 2024 році також не оминають й кольори. Журнал Allure розповів про кольори для манікюру, які будуть актуальними цієї весни.

Класичний червоний. Колір, який ніколи не вийде з обігу. Сміливо обирай його, якщо й досі полюбляла робити червоний манікюр.

Жовтий. Весна надихає обирати теплі кольори, які асоціюються з сонячним світлом. А що може виразніше засвідчити прихід сонячних днів, як не жовтий?

Персиковий. Нюдовий колір, що має гарний вигляд у манікюрі та пасує майже до будь-якого образу.

Салатовий. Найкращий варіант для весняної пори, адже такий манікюр буде в гармонії з навколишньою природою, що пробуджується після холодів.

Хакі. Надихнулась весняним садом? Болотяно-зелений манікюр допоможе додати до образу відтінки листової зелені.

Фуксія. Хоча стрічка Барбі режисерки Грети Гервіг вже відгриміла і здавалось б, цей колір вийшов з трендів, але модні експерти запевняють, що яскравий рожевий ми продовжимо використовувати й надалі.

А для прихильників нюдового манікюру ми підготували ідеї дизайну на короткі та довгі нігті.

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