Black mask по-домашнему — пять способов сделать маску против черных точек для всех типов кожи

Черные точки встречаются почти у каждого человека вне зависимости от пола. Ведь поры забиваются пылью, кожным салом и другой грязью, а избежать этого практически невозможно.

Однако если тебя раздражают комедоны, от них можно избавиться в домашних условиях. Мы собрали для тебя пять масок, которые легко приготовить самостоятельно.

Домашняя black mask

Здесь все просто: смешай несколько размятых таблеток черного активированного угля с ложкой желатина и молока. Разогрей, но не кипяти смесь в микроволновке или на водяной бане.

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Нанеси маску на проблемные участки (обычно это Т-зона) и подожди полчаса. Когда пленка на лице застынет, сними ее быстрыми движениями.

Маска с алоэ и апельсином

Эта маска идеально подойдет для жирной кожи. Для нее тебе понадобятся:

алоэ — 1 лист;

свежий и натуральный апельсиновый сок — 50 г;

эфирное масло чайного дерева — 1-2 капли.

Измельчи алоэ блендером или в мясорубке. Добавь к нему апельсиновый сок и масло чайного дерева. Нанеси маску на лицо, кроме области глаз, и подожди 15 минут. Затем умойся теплой водой.

Маска с медом и кофейной гущей

Такая маска поможет людям с комбинированной кожей. Смешай 1 ст. л. меда, 1 ч. л. молотой корицы и 1 ст. л. кофейной гущи.

Осторожно нанеси маску на кожу лица, оставь на две — три минуты, а затем смой. Заметь, что такая маска подойдет не всем людям, ведь мед — сильный аллерген.

Если не уверен(-а), что у тебя нет аллергии на этот продукт, то нанеси небольшое количество маски на руку, подожди несколько минут, смой, а потом еще подожди 15-20 минут, чтобы увидеть, не проявится ли аллергическая реакция.

Маска с лимоном и йогуртом

Такую маску можно использовать людям с сухой кожей. Найди у себя дома:

натуральный йогурт — 1 ст. л.;

лимонную цедру — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Смешай все ингредиенты, нанеси на лицо, немного помассируй. Оставь маску на пять – семь минут, а затем смой ее теплой водой.

Маска с картофельным крахмалом

Людям с чувствительной кожей можно не бояться делать эту маску. Смешай 2 ч. л. картофельного крахмала с 2 ч. л. глицерина и 2 ч.л. лимонного сока. Нанеси маску на лицо, избегая зоны глаз, на десять минут, а затем хорошо умойся.

Пользуйся масками против черных точек один – два раза в неделю, но не больше. Иначе они могут пересушить кожу, которая станет еще жирнее. После маски нанеси на лицо успокаивающий и увлажняющий гель или крем.

Выбор масок в магазинах немаленький: увлажняющие, освежающие, с лифтинговым эффектом, тонизирующие и еще много разных. Читай, что такое тканевая маска и как правильно ею пользоваться.

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