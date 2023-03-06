Black mask по-домашньому — п’ять способів зробити маску проти чорних цяток для всіх типів шкіри

Чорні точки зустрічаються майже в кожної людини незалежно від статі. Адже пори забиваються пилом, шкірним салом та іншим брудом, а уникнути цього практично неможливо.

Однак якщо тебе дратують комедони, від них можна позбутись у домашніх умовах. Ми зібрали для тебе п’ять масок, які легко приготувати самостійно.

Домашня black mask

Тут усе просто: змішай кілька розім’ятих таблеток чорного активованого вугілля з ложкою желатину та молока. Розігрій, але не кип’яти суміш у мікрохвильовці чи на водяній бані.

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Нанеси маску на проблемні ділянки (зазвичай це Т-зона) та почекай півгодини. Коли плівка на обличчі застигне, зніми її швидкими рухами.

Маска з алое та апельсином

Ця маска ідеально підійде для жирної шкіри. Для неї тобі знадобляться:

алое — 1 лист;

свіжий та натуральний апельсиновий сік — 50 г;

ефірна олія чайного дерева — 1-2 краплі.

Подрібни алое блендером або в м’ясорубці. Додай до нього апельсиновий сік та олію чайного дерева. Нанеси маску на обличчя, окрім області очей, та почекай 15 хвилин. Потім вмийся теплою водою.

Маска з медом та кавовою гущею

Така маска допоможе людям з комбінованою шкірою. Змішай 1 ст. л. меду, 1 ч. л. меленої кориці та 1 ст. л. кавової гущі.

Обережно нанеси маску на шкіру обличчя, залиш на дві – три хвилини, а потім змий. Зауваж, що така маска підійде не всім людям, адже мед — сильний алерген.

Якщо не впевнений(-а), що в тебе немає алергії на цей продукт, то нанеси невелику кількість маски на руку, зачекай кілька хвилин, змий, а потім ще почекай 15-20 хвилин, щоб побачити, чи не проявиться алергічна реакція.

Маска з лимоном та йогуртом

Таку маску можна використовувати людям із сухою шкірою. Знайди в себе вдома:

натуральний йогурт — 1 ст. л.;

лимонну цедру — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Змішай усі інгредієнти, нанеси на обличчя, трохи помасажуй. Залиш маску на п’ять – сім хвилин, а потім змий її теплою водою.

Маска з картопляним крохмалем

Людям з чутливою шкірою можна не боятись робити цю маску. Змішай 2 ч. л. картопляного крохмалю з 2 ч. л. гліцерину та 2 ч.л. лимонного соку. Нанеси маску на обличчя, уникаючи зони очей, на десять хвилин, а потім добре вмийся.

Користуйся масками проти чорних цяток один – два рази на тиждень, але не більше. Інакше вони можуть пересушити шкіру, яка стане ще більш жирною. Після маски нанеси на обличчя заспокійливий та зволожувальний гель чи крем.

Вибір масок у магазинах чималий: зволожувальні, освіжаючі, з ліфтинг ефектом, тонізуючі та ще багато різних. Читай, що таке тканинна маска та як правильно нею користуватись.

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