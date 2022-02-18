Менять ли грудные импланты каждые десять лет? Каминский о причинах повторных операций

Многие верят в миф, будто грудные импланты нужно менять каждые десять лет. Пластический хирург Эдгар Каминский рассказал о реальных причинах замены, как этого избежать и действительно ли грудные импланты могут взорваться.
Имплант — это медицинское изделие, которое не взрывается и не разлагается даже через 30 лет после установки. Поэтому нет показаний к его замене, если пациента ничего не беспокоит и нет осложнений.
Очень редко бывают случаи, когда имплант взрывается. Однако это не влияет на организм женщины и не напоминает обычный взрыв.
Вы не услышите хлопок или взрыв. Просто оболочка трескается и имплант вытекает в капсулу, которую сформировал ваш организм. Поэтому вы в полной безопасности, — уверяет хирург.
Вы не услышите хлопок или взрыв. Просто оболочка трескается и имплант вытекает в капсулу, которую сформировал ваш организм. Поэтому вы в полной безопасности, — уверяет хирург.
Содержание импланта — гель — никуда не вытечет.
Заметить разрыв импланта можно при ультразвуковом обследовании. Поэтому очень важно ежегодно делать УЗИ и проверять состояние капсулы.
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