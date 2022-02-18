Змінювати грудні імпланти кожні десять років? Камінський про причини повторних операцій

Багато хто вірить у міф, ніби грудні імпланти потрібно змінювати кожні десять років. Пластичний хірург Едгар Камінський розповів про реальні причини заміни, як цього уникнути та чи справді грудні імпланти можуть вибухнути.

Імплант — це медичний виріб, який не вибухає і не розкладається навіть через 30 років після встановлення. Тому немає показань до його заміни, якщо пацієнта нічого не турбує і немає ускладнень.

Випадки, за яких потрібно змінювати імпланти:

Постійне запалення.

Поява капсулярної контрактури, тобто коли капсула (яку формує організм) стискає імплант та груди стають твердими.

Пошкодження та розрив імпланта.

Дуже рідко трапляються випадки, коли імплант вибухає. Проте це не впливає на організм жінки й точно не нагадує звичайний вибух.

Ви не почуєте плескання чи вибух. Просто оболонка тріскається й імплант витікає у капсулу, яку сформував ваш організм. Тому ви у повній безпеці, — запевняє хірург.

Вміст імпланта — гель — нікуди не витече.

Як виявити пошкодження імпланта

Помітити розрив імпланта можна під час ультразвукового обстеження. Тому дуже важливо раз на рік робити УЗД та перевіряти стан капсули.

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