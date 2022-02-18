Здоров'я та краса

Змінювати грудні імпланти кожні десять років? Камінський про причини повторних операцій

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Лютого 2022, 16:00
Чи треба змінювати грудні імпланти
Фото: Unsplash

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