Покраска волос во время месячных: влияет ли колебание гормонального фона на результат

Менструальный цикл — это серия циклических изменений, происходящих в женском организме, определяя готовность к возможной беременности. В это время у женщины происходит колебание гормонального фона, повышается чувствительность, происходят изменения терморегуляции, кровообращения.
Существует стереотип, что во время месячных не желательно делать эпиляцию, наращивать ногти, окрашивать волосы. В нашем материале мы подняли проблему, как гормональный фон влияет на окрашивание волос, и можно ли окрашивать волосы во время критических дней.
Некоторые специалисты утверждают, что не рекомендуется окрашивать волосы во время месячных. Такой процесс неблагоприятно влияет не только на цвет, но и на структуру локонов в целом. С другой стороны, научно подтвержденных исследований, которые не рекомендовали бы красить волосы в этот период, нет.
Опытные специалисты оставляют выбор перед женщиной. Она самостоятельно решает, следует ли делать прическу, осветлять волосы или проводить другие процедуры в критические дни.
Опытные специалисты оставляют выбор перед женщиной. Она самостоятельно решает, следует ли делать прическу, осветлять волосы или проводить другие процедуры в критические дни.
Рекомендации опытных парикмахеров для проведения процедуры покраски во время месячных:
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Вероятность получения нежелательных последствий от процедуры окрашивания волос в критические дни невысока. Однако если ты сомневаешься, то лучше воздержаться от неосторожного шага. При острой необходимости следуй следующим советам:
Красить или не окрашивать волосы в критические дни — выбор за женщиной. Надеемся, наши советы помогут тебе сделать выбор.
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