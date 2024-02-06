Здоровье и красота

Покраска волос во время месячных: влияет ли колебание гормонального фона на результат

Леся Манзюк, редактор сайта 06 февраля 2024, 16:30
Можно ли окрашивать волосы во время критических дней
Фото: Pexels

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