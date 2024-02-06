Покраска волос во время месячных: влияет ли колебание гормонального фона на результат

Менструальный цикл — это серия циклических изменений, происходящих в женском организме, определяя готовность к возможной беременности. В это время у женщины происходит колебание гормонального фона, повышается чувствительность, происходят изменения терморегуляции, кровообращения.

Существует стереотип, что во время месячных не желательно делать эпиляцию, наращивать ногти, окрашивать волосы. В нашем материале мы подняли проблему, как гормональный фон влияет на окрашивание волос, и можно ли окрашивать волосы во время критических дней.

Можно ли красить волосы во время месячных

Некоторые специалисты утверждают, что не рекомендуется окрашивать волосы во время месячных. Такой процесс неблагоприятно влияет не только на цвет, но и на структуру локонов в целом. С другой стороны, научно подтвержденных исследований, которые не рекомендовали бы красить волосы в этот период, нет.

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Как гормональный фон влияет на окрашивание волос

Во время менструаций происходит нарушение кровообращения кожи, волосы теряют нормальную структуру. Они становятся ломкими, тонкими, начинают выпадать из-за недостатка крови, поступающей в фолликулы. Структура становится невнятной, вялой, теряется густота.

Кожа головы также подвергается воздействию краски, поэтому можно спровоцировать появление перхоти или шелушение кожного покрова.

В волосах содержится главное вещество, отвечающее за цвет локонов. В период критических дней красить волосы, особенно, в блонд, не стоит. Меланин может нетипично отреагировать и желаемой “блондинки” не получится.

Краска может ложиться неравномерно или оставлять непокрашенные участки волосяного покрова.

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Критические дни и окрашивание волос

Опытные специалисты оставляют выбор перед женщиной. Она самостоятельно решает, следует ли делать прическу, осветлять волосы или проводить другие процедуры в критические дни.

Рекомендации опытных парикмахеров для проведения процедуры покраски во время месячных:

Лучше полностью не менять цвет. Как вариант, в критические дни можно провести процедуру окрашивания только корней, или привести в порядок кончики.

Перед месячными меняется температура головы, поэтому во время процедуры окрашивания волосы следует ее утеплять. Например, укрыть теплым, сухим полотенцем. Также можно пользоваться при необходимости феном.

Рекомендуется использовать краски, в состав которых не входит аммиак. Такие средства позволяют более мягко и ласково влиять на структуру локонов.

После окрашивания следует использовать для кучеров увлажняющую маску или бальзам, укрепляющий структуру волос.

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Можно ли красить волосы во время менструации

Вероятность получения нежелательных последствий от процедуры окрашивания волос в критические дни невысока. Однако если ты сомневаешься, то лучше воздержаться от неосторожного шага. При острой необходимости следуй следующим советам:

По возможности используй травяные окрасочные составы.

Старайся использовать только проверенную краску. В случае неудачи будет ясно, какова причина неудачного результата.

Крась волосы, начиная с третьего дня — тогда вероятность неудовлетворительного результата будет ниже.

Если есть желание полностью изменить цвет, подожди, пока закончится физиологический процесс.

При сильном недомогании откажись от окрашивания, чтобы еще больше не ухудшить самочувствие.

Красить или не окрашивать волосы в критические дни — выбор за женщиной. Надеемся, наши советы помогут тебе сделать выбор.

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