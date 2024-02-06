Фарбування волосся під час менструації: чи впливає коливання гормонального фону на результат

Менструальний цикл — це серія циклічних змін, які відбуваються в жіночому організмі, визначаючи готовність до можливої вагітності. В цей час у жінки відбувається коливання гормонального фону, підвищується чутливість, відбуваються зміни терморегуляції, кровообігу.
Існує думка, що під час місячних небажано робити епіляцію, нарощувати нігті, фарбувати волосся. В нашому матеріалі ми підняли проблему, як гормональний фон впливає на фарбування волосся, і чи можна фарбувати волосся під час критичних днів.
Деякі фахівці стверджують, що не рекомендується фарбувати волосся під час місячних. Такий процес несприятливо впливає не тільки на колір, але і на структуру локонів загалом. З іншого боку, науково підтверджених досліджень, які б не рекомендували фарбувати волосся в цей період, немає.
Досвідчені фахівці залишають вибір за жінкою. Вона самостійно вирішує, чи варто робити зачіску, освітлювати волосся або проводити інші процедури у критичні дні.
Досвідчені фахівці залишають вибір за жінкою. Вона самостійно вирішує, чи варто робити зачіску, освітлювати волосся або проводити інші процедури у критичні дні.
Рекомендації досвідчених перукарів для проведення процедури фарбування під час місячних:
Pexels
Ймовірність отримання небажаних наслідків від процедури фарбування волосся в критичні дні невисока. Однак якщо ти вагаєшся, то краще утриматися від необережного кроку. За гострої потреби дотримуйся наступних порад:
Фарбувати чи не фарбувати волосся в критичні дні — вибір за жінкою. Сподіваємось, наші поради допоможуть тобі зробити вибір.
А якщо у тебе є проблема з випадінням волосся — наш матеріал для тебе. Читай що робити, коли сильно випадає волосся.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.