Фарбування волосся під час менструації: чи впливає коливання гормонального фону на результат

Менструальний цикл — це серія циклічних змін, які відбуваються в жіночому організмі, визначаючи готовність до можливої вагітності. В цей час у жінки відбувається коливання гормонального фону, підвищується чутливість, відбуваються зміни терморегуляції, кровообігу.

Існує думка, що під час місячних небажано робити епіляцію, нарощувати нігті, фарбувати волосся. В нашому матеріалі ми підняли проблему, як гормональний фон впливає на фарбування волосся, і чи можна фарбувати волосся під час критичних днів.

Чи можна фарбувати волосся під час місячних

Деякі фахівці стверджують, що не рекомендується фарбувати волосся під час місячних. Такий процес несприятливо впливає не тільки на колір, але і на структуру локонів загалом. З іншого боку, науково підтверджених досліджень, які б не рекомендували фарбувати волосся в цей період, немає.

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Як гормональний фон впливає на фарбування волосся

Під час менструацій відбувається порушення кровообігу шкіри, волосся втрачає нормальну структуру. Воно стає ламким, тонким, починає випадати через нестачу крові, що надходить у фолікули. Структура стає невиразною, млявою, втрачається густота.

Шкіра голови також піддається впливу фарби, тому можна спровокувати появу лупи або лущення шкірного покриву.

У волосинах міститься головна речовина, що відповідає за колір локонів. У період критичних днів фарбувати волосся, особливо, на блонд, не варто. Меланін може нетипово відреагувати й бажаної “блондинки” не вийде.

Фарба може лягати нерівномірно або залишати непрофарбовані ділянки волосяного покриву.

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Критичні дні та фарбування волосся

Досвідчені фахівці залишають вибір за жінкою. Вона самостійно вирішує, чи варто робити зачіску, освітлювати волосся або проводити інші процедури у критичні дні.

Рекомендації досвідчених перукарів для проведення процедури фарбування під час місячних:

Краще повністю не міняти колір. Як варіант, у критичні дні можна провести процедуру фарбування лиш коріння, або довести до ладу кінчики.

Перед місячними змінюється температура голови, тому під час процедури фарбування волосся слід її утеплювати. Наприклад, вкрити теплим, сухим рушником. Також можна скористатися за необхідності феном.

Рекомендується використовувати фарби, до складу яких не входить аміак. Такі засоби більш м’яко і лагідно впливають на структуру локонів.

Після фарбування слід використати зволожувальну маску для волосся або бальзам, що зміцнює структуру його структуру.

Чи можна фарбувати волосся під час менструації

Ймовірність отримання небажаних наслідків від процедури фарбування волосся в критичні дні невисока. Однак якщо ти вагаєшся, то краще утриматися від необережного кроку. За гострої потреби дотримуйся наступних порад:

За можливості використовуй трав’яні фарбувальні склади.

Намагайся використовувати тільки перевірену фарбу. В разі невдачі буде зрозуміло, яка причина невдалого результату.

Фарбуй волосся, починаючи з третього дня — тоді ймовірність незадовільного результату буде нижче.

Якщо є бажання повністю змінити колір, почекай, поки закінчиться фізіологічний процес.

При сильному нездужанні відмовся від фарбування, щоб ще більше не погіршити самопочуття.

Фарбувати чи не фарбувати волосся в критичні дні — вибір за жінкою. Сподіваємось, наші поради допоможуть тобі зробити вибір.

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