Очень хочется, но разрешено ли? Можно ли заниматься сексом во время беременности

Беременность — это особый и одновременно незабываемый период в жизни каждой женщины. С изменением физиологии и гормонального фона возникает множество вопросов относительно того, как вести свою повседневную жизнь, а также относительно интимных отношений.

Один из самых распространенных вопросов, который беспокоит многих будущих мам — можно ли заниматься сексом во время беременности. Подробнее об этом рассказала бывшая министр здравоохранения Украины и врач Ульяна Супрун.

Можно ли заниматься сексом во время беременности

Этот вопрос беспокоит многих будущих родителей и если коротко — да, во время беременности можно заниматься сексом.

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Но Ульяна Супрун отмечает, что стоит помнить, что секс во время беременности является безопасным только при соблюдении всех условий. О них мы поговорим далее.

Когда секс во время беременности является безопасным

Если отсутствуют противопоказания

При условии, если тебе врач не запретил заниматься сексом из-за состояния шейки матки, риска выкидыша или других проблем с беременностью — ты можешь наслаждаться интимной жизнью с партнером.

Вы с партнером готовы к сексу

Некоторым беременным женщинам становится даже комфортнее заниматься сексом в этот период, поскольку либидо и чувственность повышаются. Но не волнуйся, если этого не произошло. Помни, что каждый организм индивидуален, и это нормально. Также не забывай о взаимном согласии.

Также важный момент — выбрать удобную позу для секса.

Во время интима вам может мешать живот, а также увеличение и чувствительность груди. Поэтому возможно, что привычные позы, например, когда мужчина сверху, могут потребовать коррекции.

Что тебе нужно знать о сексе во время беременности

Защита малыша

Прежде всего помни, что твой малыш в отличной защите. Эмбрион окружен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой, которые защищают его от внешнего мира. Поэтому даже сокращения матки во время оргазма не нанесут ему вреда и не вызовут преждевременные роды.

О тренировочных схватках

Тренировочные схватки — это нормальный процесс, который не должен вызывать у тебя страха. Их иногда принимают за гипертонус и причину для сохранения беременности и полного покоя. Но это все абсолютно естественно и, как отмечает Супрун, после непродолжительного затвердевания живота наступит расслабление.

Защита от половых заболеваний

Когда ты беременна, то обязательно должна заботиться о своем здоровье и защищаться от заболеваний, передающихся половым путем. Если у тебя или у твоего партнера есть сомнения или определенные риски — используй презервативы. И помни, другие формы секса, такие как оральный или анальный секс, также требуют соответствующей защиты.

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