Здоровье и красота

Очень хочется, но разрешено ли? Можно ли заниматься сексом во время беременности

Диана Просяник, редактор сайта 09 сентября 2023, 20:00
чи можна займатися сексом під час вагітності
Фото: Unsplash

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