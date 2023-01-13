В каждом триместре разные: какие витамины нужно пить беременной и когда

Беременность — уникальный процесс создания маленького чуда. Родители с самого начала хотят для своего ребенка крепкого здоровья и хорошего развития, поэтому покупают много витаминов. Но как правильно пить витамины для беременных по триместрам? Читай подробно в нашем материале о списке необходимых веществ для здоровья мамы и ребенка.

Витамины для беременных: первый триместр

Акушер-гинеколог Людмила Нестерчук рассказала о подборе витаминов для беременных по триместрам, ведь в каждом из них происходят разные этапы формирования ребенка.

Одних универсальных витаминов или комплекса не существует, потому что два организма нуждаются в разных веществах в разное время.

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В первом триместре беременности жизненно необходимы кальций, йод, фолиевая кислота, витамины А, Е и С, — говорит врач Людмила Нестерчук.

Фолиевая кислота нужна организму женщины за три месяца до зачатия, а потом до четвертого месяца беременности. Она необходима для клеточного деления, правильной передачи генетической информации и полноценного формирования плаценты.

Витамин Е может предотвратить выкидыш, если такой риск есть, а также активно участвует в формировании плаценты и нормализации обмена веществ. Следует обратить внимание и на витамин С, который поддерживает формирование оболочек плодного яйца и плаценты, а также обеспечивает иммунитет.

Какие витамины нужно пить беременным во втором триместре

Второй триместр беременности нуждается в йоде, кальции и железе. Они одинаково нужны матери и ребенку.

Йод обеспечивает синтез гормонов щитовидной железы для нормального формирования скелета плода и хорошего умственного развития.

Недостаток йода чреват замедлением обмена веществ, стремительным увеличением веса, вялостью, отсутствием сил и выпадением волос.

Кальций необходим для развития скелета ребенка, почек и эндокринной системы. Если беременная старается употреблять витамины только через пищу, получить нужную норму кальция будет очень сложно, поэтому добавь этот минерал в список.

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Витамины в третьем триместре

В третьем триместре очень важно потреблять витамины А, С, D и железо.

Прием железа является профилактикой анемии. Кроме этого, железо необходимо для синтеза белка, участвующего в сокращении мышц.

Чтобы избежать тонуса матки, значительно усложняющего роды, и слабости мышц, принимать железо лучше всего со второго триместра. Так ты подготовишь свой и детский организм к родам, а еще укрепишь их.

Важно: редакция Вікна-новини не советует заниматься самолечением и призывает посетить врача для индивидуального назначения витаминов или лекарств.

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