У кожному триместрі різні: які вітаміни потрібно пити вагітній і коли

Вагітність — унікальний процес створення маленького дива. Батьки від самого початку хочуть для своєї дитини міцного здоров’я і гарного розвитку, тому купують багато вітамінів. Та як правильно пити вітаміни для вагітних за триместрами? Читай детально в нашому матеріалі про список необхідних речовин для здоров’я мами та дитини.

Вітаміни для вагітних: перший триместр

Акушерка-гінекологиня Людмила Нестерчук розповіла про підбір вітамінів для вагітних за триместрами, адже в кожному з них відбуваються різні етапи формування дитини.

Одних універсальних вітамінів чи комплексу не існує, бо два організми потребують різних речовин у різний час.

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У першому триместрі вагітності життєво необхідні кальцій, йод, фолієва кислота, вітаміни А, Е і С, — каже лікарка Людмила Нестерчук.

Фолієва кислота потрібна організму жінки за три місяці до зачаття, а потім до четвертого місяця вагітності. Вона необхідна для клітинного поділу, правильної передачі генетичної інформації та повноцінного формування плаценти.

Вітамін Е може запобігти викидню, якщо такий ризик є, а також бере активну участь у формуванні плаценти та нормалізації обміну речовин. Слід звернути увагу і на вітамін С, який підтримує формування оболонок плодового яйця і плаценти, а ще забезпечує імунітет.

Які вітаміни потрібно пити вагітним у другому триместрі

Другий триместр вагітності потребує йоду, кальцію та заліза. Вони однаково потрібні матері та дитині.

Йод забезпечує синтез гормонів щитоподібної залози для нормального формування скелета плоду і гарного розумового розвитку.

Нестача йоду загрожує сповільненням обміну речовин, стрімким збільшенням ваги, млявістю, відсутністю сил та випадінням волосся.

Кальцій необхідний для розвитку скелета дитини, нирок та ендокринної системи. Якщо вагітна намагається вживати вітаміни лише через їжу, отримати потрібну норму кальцію буде вкрай складно, тому додай цей мінерал у список.

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Вітаміни у третьому триместрі

У третьому триместрі дуже важливо споживати вітаміни А, С, D і залізо.

Приймання заліза є профілактикою анемії. Крім цього, залізо необхідне для синтезу білка, який бере участь у скороченні м’язів.

Щоб уникнути тонусу матки, який значно ускладнює пологи, і слабкості м’язів, приймати залізо найкраще з другого триместру. Так ти підготуєш свій і дитячий організм до пологів, а ще зміцниш їх.

Важливо: редакція Вікна-новини категорично не радить займатися самолікуванням і закликає відвідати лікаря для індивідуального призначення вітамінів чи ліків.

Раніше ми розповідали, як харчуватися вагітним і отримувати вітаміни з їжі.

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