Дуже хочеться, але чи дозволено? Чи можна займатися сексом під час вагітності

Вагітність — це особливий та водночас незабутній період в житті кожної жінки. Зі зміною фізіології та гормонального фону виникає безліч питань стосовно того, як вести своє повсякденне життя, а також щодо інтимних стосунків.

Одне з найпоширеніших запитань, яке турбує багатьох майбутніх мам — чи можна займатися сексом під час вагітності. Детальніше про це розповіла колишня міністерка охорони здоров’я України та лікарка Уляна Супрун.

Чи можна займатися сексом під час вагітності

Це питання турбує багатьох майбутніх батьків, і якщо коротко — так, під час вагітності можна займатися сексом.

Зараз також дивляться

Але Уляна Супрун наголошує, що варто пам’ятати про те, що секс під час вагітності є безпечним лише за дотримання усіх умов. Про них ми поговоримо далі.

Коли секс під час вагітності є безпечним

Якщо відсутні протипоказання

За умови, якщо тобі лікар не заборонив займатися сексом через стан шийки матки, ризик викидня або інші проблеми з вагітністю — ти можеш насолоджуватися інтимним життям з партнером.

Ви з партнером готові до сексу

Деяким вагітним жінкам стає навіть комфортніше займатися сексом у цей період, оскільки лібідо і чуттєвість підвищуються. Але не хвилюйся, якщо цього не сталося. Пам’ятай, що кожен організм індивідуальний, і це нормально. Також не забувай про взаємну згоду.

Також важливий момент — обрати зручну позу для сексу.

Під час інтиму вам може заважати живіт, а також збільшення і чутливість грудей. Тому можливо, що звичні пози, наприклад, коли чоловік зверху, можуть вимагати корекції.

Що тобі потрібно знати про секс під час вагітності

Захист малюка

Передусім пам’ятай, що твій малюк у відмінному захисті. Ембріон оточений амніотичною рідиною, маткою, слизовим корком, які захищають його від зовнішнього світу. Тому навіть скорочення матки під час оргазму не завдасть йому шкоди і не спричинить передчасні пологи.

Про тренувальні перейми

Тренувальні перейми — це нормальний процес, який не повинен викликати у тебе страху. Їх іноді сприймають за гіпертонус, що потребує збереження вагітності та повного спокою. Але це все абсолютно природно і, як зазначає Супрун, після нетривалого затвердіння живота настане розслаблення.

Захист від статевих захворювань

Коли ти вагітна, обов’язково потрібно дбати про своє здоров’я і захищатися від захворювань, що передаються статевим шляхом. Якщо у тебе або у твого партнера є сумніви або певні ризики — використовуйте презервативи. І пам’ятай, інші форми сексу, такі як оральний або анальний секс, також вимагають відповідного захисту.

Раніше ми розповідали що необхідно знати чоловіку в період планування вагітності дружини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.