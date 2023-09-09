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Дуже хочеться, але чи дозволено? Чи можна займатися сексом під час вагітності

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Вересня 2023, 20:00
чи можна займатися сексом під час вагітності
Фото: Unsplash

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