Таблетки для прерывания беременности неопасны? Смотри результаты исследований

Беременность – это всегда очень эмоциональное событие. Кто-то испытывает невероятную радость по этому поводу, а другие же от осознания новости впадают в стресс. Ведь в силу определенных обстоятельств эта беременность может быть незапланированной. И у женщин не остается иного выбора, чем экспериментировать с разными методами.

Таблетки являются одним из наиболее распространенных методов для прерывания беременности. Не путай с таблетками экстренной контрацепции, которые предотвращают беременность. Есть таблетки, которые прерывают беременность. Поэтому этот метод называют медикаментозный аборт.

The New York Times вместе с медицинскими экспертами сделал обзор более чем 100 исследований по безопасности такого метода.

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Насколько безопасны таблетки для абортов

Исследование препаратов для прерывания беременности проходило на двух примерах – мифепристона и мизопростола. Основными критериями исследования были их эффективность и безопасность.

Обычно препараты применяют в течение первых 12 недель беременности – первого триместра. После употребления таблеток преимущественно все пациентки испытывают кровотечение и боль, поскольку таблетки, по сути, провоцируют выкидыш.

Более 99% пациентов, принимавших таблетки, не имели серьезных осложнений. Всего 0,31 % женщин сталкиваются с осложнениями после медикаментозного аборта.

– Это неприятный опыт. Кровотечение, естественно, заставляет людей беспокоиться, – рассказывает профессор репродуктивных наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Ушма Упадхьяй.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отметило, что с 2000 года по июнь 2022 года таблетки приняли 5,6 млн женщин. Из них умерли 28, или 0,0005%. Некоторые из этих смертей могли быть по другим причинам.

Побочные эффекты от прерывания беременности таблетками

Согласно исследованиям, последствия медикаментозных абортов разделяют по типам сложности:

легкие (без медицинского вмешательства) – тошнота, диарея, рвота, головная боль, головокружение, лихорадка, жар или озноб

умеренные (вмешательство врачей при необходимости) – неполный аборт, маточная инфекция

серьезные (большой риск для здоровья) – госпитализация, переливание крови, инфекция, смерть

Исследование доктора Упадхьяй показывает, что большинство женщин не сталкиваются с серьезными осложнениями.

Таблетки эффективны примерно на 95%, остальные 5% пациенток нуждаются в дополнительной процедуре для удаления остатков ткани или прерывания беременности.

Медицинский директор комплексного планирования семьи Адам Джейкобс в исследовании отмечал, что прерывание беременности таблетками — это не рискованнее, чем хирургическое вмешательство.

Часто незапланированная беременность возникает из-за недостаточного уровня сексуального образования, а тем более у подростков. Вікна рассказывали о сексуальном образовании в Украине, а также подробнее разбирали табу и предрассудки вокруг “пикантных” тем.