Пігулки для переривання вагітності безпечні? Дивись результати досліджень

Вагітність — це завжди дуже емоційна подія. Хтось переживає неймовірну радість з цього приводу, а інші ж від усвідомлення новини впадають у стрес. Адже через певні обставини ця вагітність може бути незапланованою. І у жінок не залишається іншого вибору, ніж експериментувати з різноманітними методами.

Пігулки є одним з найбільш поширених методів для переривання вагітності. Не плутай з таблетками екстреної контрацепції, які запобігають вагітності. Є пігулки, які саме переривають вагітність. Тому цей метод називають — медикаментозний аборт.

The New York Times разом з медичними експертами зробив огляд на понад 100 досліджень щодо безпечності такого методу.

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Наскільки безпечні пігулки для абортів

Дослідження препаратів для переривання вагітності проходило на двох прикладах — міфепристону та мізопростолу. Основними критеріями дослідження були їх ефективність та безпечність.

Зазвичай препарати застосовують протягом перших 12 тижнів вагітності — першого триместру. Після вживання пігулки переважно всі пацієнтки відчувають кровотечу та біль, оскільки пігулки, по суті, провокують викидень.

Понад 99% пацієнтів, що приймали пігулки, не мали серйозних ускладнень. Всього 0,31% жінок зіштовхуються з ускладненнями після медикаментозного аборту.

– Це неприємний досвід. Кровотеча, звичайно, змушує людей хвилюватися, – розповідає професорка репродуктивних наук з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Ушма Упадхьяй.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США зазначило, що з 2000 року до червня 2022-го пігулки прийняли 5,6 млн жінок. З них померли 28, або 0,0005%. Деякі з цих смертей могли бути з інших причин.

Побічні ефекти від переривання вагітності таблетками

Згідно з дослідженнями, наслідки медикаментозних абортів розділяють за типами складності:

легкі (без медичного втручання) – нудота, діарея, блювання, головний біль, запаморочення, лихоманка, жар чи озноб

помірні (втручання лікарів за необхідності) – неповний аборт, маткова інфекція

серйозні (великий ризик для здоров’я) – госпіталізація, переливання крові, інфекція, смерть

Дослідження докторки Упадхьяй показує, що більшість жінок не стикається з серйозними ускладненнями.

Пігулки ефективні приблизно на 95%, інші 5% пацієнток потребують додаткової процедури для видалення залишків тканини або переривання вагітності.

Медичний директор комплексного планування сім’ї Адам Джейкобс в дослідженні зазначав, що переривання вагітності таблетками — це не більш ризиковано, ніж хірургічне втручання.

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