Не все так гладко: противопоказания к лазерной эпиляции, о которых нужно помнить

Лазерная эпиляция – один из оптимальных способов удаления нежелательных волос на теле и лице. Однако есть несколько противопоказаний, которые могут стать препятствием для процедуры. В редких случаях опасность может заключаться даже в ухудшении здоровья, вызове болезненных ощущений или развитии осложнений. Поэтому, перед лазерной эпиляцией, необходимо провести консультацию с врачом и оценить все возможные риски.

Таблица противопоказаний к лазерной эпиляции

Обратите внимание, что абсолютные противопоказания как правило означают невозможность лазерной эпиляции, тогда как относительные могут игнорироваться по решению специалиста в зависимости от разных факторов. Важно помнить, что такие перечни могут отличаться в зависимости от типа лазерной установки.

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Противопоказания Описание Тип Беременность Лазерное излучение может негативно повлиять на развитие плода. Относительное Злокачественные опухоли кожи Лазерная эпиляция может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Абсолютное Другие методы эпиляции Поскольку лазерная эпиляция воздействует на фолликулы, важно перед процедурой не использовать другие методы, затрагивающие корень (эпилятор, шугаринг, воск) Относительное Операции и травмы на месте проведения процедуры Необходимо дать возможность коже полностью зажить после операции или травмы, чтобы избежать осложнений и негативных последствий. Относительное Открытые раны и воспаления на коже Процедура может привести к заражению и усугублению воспалительного процесса. Относительное Фототип кожи Лазерную эпиляцию не рекомендуется проводить на темной коже, так как это может привести к ожогам и пигментации. Кроме этого, разные лазерные установки эффективны на разных типах кожи. Относительное Определенные заболевания кожи Некоторые заболевания кожи (например герпес) могут исключать возможность проведения лазерной эпиляции или требуют дополнительной консультации врача. Относительное Прием некоторых лекарств Некоторые лекарства могут повышать чувствительность кожи к лазерному излучению и приводить к осложнениям. Относительное Фаза роста волос Лазерная эпиляция эффективна только на определенной фазе роста волос, именно поэтому курс предполагает временные промежутки, которые определяет специалист. Относительное Татуировки Как правило во время сеанса татуированные места обходят установкой. Относительное Недавний загар Рекомендуется избегать интенсивного загара до и после сеанса, детали зависят от индивидуальных особенностей пациента и используемого лазера. Относительное Иммунные заболевания Компетентный специалист обязательно спросит вас об их наличии, важно ничего от него не скрывать. Абсолютное Сахарный диабет Речь идет о стадии декомпенсации, когда содержание сахара в крови сильно отличается от нормы. Обязательно предупредите специалиста при наличии этого заболевания. Абсолютное Протезы и электрические устройства в зоне воздействия Они могут вступить во взаимодействие с лазером. Абсолютное

Стоит ли боятся осложнений после лазерной депиляции?

В редких случаях после удаления волос лазером возможна сыпь, повышение кожной чувствительности, воспаление фолликулов или неправильная пигментация.

Все эти риски отнюдь не означают, что нужно выбирать альтернативные способы депиляции, ведь такие последствия всегда временные, довольно редкие и как правило обусловлены игнорированием рекомендаций врачей или некомпетентностью мастеров, проводящих процедуру.