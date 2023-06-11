Здоров'я та краса
Партнерський матеріал

Не все так гладко: протипоказання до лазерної епіляції, про які слід пам’ятати

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 11 Червня 2023, 21:00
лазерна епілція
Фото: Depositphotos

Більше новин
село Протопопівка на Харківщині
Розтрощена школа, техніка та замінована земля! Як виживає село Протопопівка на Харківщині
календар стрижок на червень 2023
Зустрічай літо новою зачіскою: календар стрижок на червень 2023
Історія бійця Ліона, що втратив ногу та мріє стати атлетом
Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі! Історія бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез
Росія обстріляла човен з евакуйованими 11 червня 2023
Дідусь прикрив своїм тілом жінку! Росія обстріляла човен евакуйованих на Херсонщині, є загиблі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Не все так гладко: протипоказання до лазерної епіляції, про які слід пам’ятати
Щоб бути найгарнішою! Ідеї макіяжу на випускний та модні тенденції
продукти для волосся
Щоб було густим і блискучим: топ-10 продуктів для здорового волосся
Не все так гладко: протипоказання до лазерної епіляції, про які слід пам’ятати
Чим змити автозасмагу в домашніх умовах: 10 простих способів
яку обрати каблучку
Яку обрати каблучку? Oniks називає різновиди

Відео
0:04:52
село Протопопівка на Харківщині

Розтрощена школа, техніка та замінована земля! Як виживає село Протопопівка на Харківщині
0:04:51
Історія бійця Ліона, що втратив ногу та мріє стати атлетом
Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі! Історія бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез
0:02:28
Вода у Херсоні відходить
Вода відступає, але евакуація призупинена! Останні новини з Херсону
0:03:45
Чи варто боятися стоматологів? Усе, що тобі слід знати
Чоловікам страшніше, ніж жінкам? Чому не варто боятися походу до стоматолога
0:03:24
Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті
Ризикнули життям заради ікон у Бахмуті. Як українські військові врятували і відреставрували реліквії
Карта бойових дій 11.06.2023
Окупантів використовують у “м’ясних штурмах”. Карта бойових дій в Україні 11 червня в режимі онлайн
0:06:47
У Криму економлять воду: наслідки підриву Каховської ГЕС
Води не вистачить навіть на сезон? Наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму
Карта бойових дій в Україні
Самовільно залишають позиції? Так-так, це знову окупанти! Карта бойових дій в Україні 10 червня в режимі онлайн
0:05:00
Херсонська область
Змогла врятувати лише шістьох собак… Як вода забрала у жінки тих, кого вона любила
0:04:59
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини
Від Півдня до Заходу — об’єднані однією метою! Як уся Україна допомагає Херсонщині
Більше відео
календар стрижок на червень 2023
Читати далі
Зустрічай літо новою зачіскою: календар стрижок на червень 2023
SPF
Читати далі
Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь