Не все так гладко: протипоказання до лазерної епіляції, про які слід пам’ятати

Лазерна епіляція — один з оптимальних способів видалення небажаного волосся на тілі та обличчі. Однак є кілька протипоказань, які можуть стати на заваді процедурі. У поодиноких випадках небезпека може полягати навіть у погіршенні здоров’я, виклику хворобливих відчуттів чи розвитку ускладнень. Тому перед лазерною епіляцією необхідно провести консультацію з лікарем та оцінити всі можливі ризики.

Таблиця протипоказань до лазерної епіляції

Зверніть увагу, що абсолютні протипоказання зазвичай означають неможливість лазерної епіляції, тоді як відносні можуть ігноруватися за рішенням фахівця в залежності від різних факторів. Важливо пам’ятати, такі переліки можуть відрізнятися залежно від типу лазерної установки.

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Протипоказання Опис Тип Вагітність Лазерне випромінювання може негативно вплинути в розвитку плода. Відносне Злоякісні пухлини шкіри Лазерна епіляція може спровокувати розвиток злоякісної пухлини. Абсолютне Інші методи епіляції Оскільки лазерна епіляція впливає на фолікули, важливо перед процедурою не використовувати інші методи, що зачіпають корінь (епілятор, шугаринг, віск) Відносне Операції та травми на місці проведення процедури Необхідно дати можливість шкірі повністю зажити після операції або травми, щоб уникнути ускладнень та негативних наслідків. Відносне Відкриті рани та запалення на шкірі Процедура може призвести до зараження та посилення запального процесу. Відносне Фототип шкіри Лазерну епіляцію не рекомендується проводити на темній шкірі, оскільки це може призвести до опіків та пігментації. Крім того, різні лазерні установки ефективні на різних типах шкіри. Відносне Певні захворювання шкіри Деякі захворювання шкіри (наприклад, герпес) можуть виключати можливість проведення лазерної епіляції або вимагають додаткової консультації лікаря. Відносне Прийом деяких ліків Деякі ліки можуть підвищувати чутливість шкіри до лазерного випромінювання та призводити до ускладнень. Відносне Фаза росту волосся Лазерна епіляція ефективна лише на певній фазі росту волосся, саме тому курс передбачає часові проміжки, які визначає фахівець. Відносне Татуювання Як правило, під час сеансу татуйовані місця обходять установкою. Відносне Недавня засмага Рекомендується уникати інтенсивної засмаги до і після сеансу, деталі залежать від індивідуальних особливостей пацієнта та лазера. Відносне Імунні захворювання Компетентний фахівець обов’язково запитає вас про їхню наявність, важливо нічого від нього не приховувати. Абсолютне Цукровий діабет Йдеться про стадії декомпенсації, коли вміст цукру на крові сильно відрізняється від норми. Обов’язково попередьте фахівця за наявності цього захворювання. Абсолютне Протези та електричні пристрої в зоні впливу Вони можуть вступити у взаємодію з лазером. Абсолютне

Чи варто боятися ускладнень після лазерної депіляції?

У поодиноких випадках після видалення волосся лазером можливі висипання, підвищення шкірної чутливості, запалення фолікулів або неправильна пігментація.

Всі ці ризики аж ніяк не означають, що потрібно вибирати альтернативні способи депіляції, адже такі наслідки завжди тимчасові, досить рідкісні й зазвичай обумовлені ігноруванням рекомендацій лікарів або некомпетентністю майстрів, які проводять процедуру.

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