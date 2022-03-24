Не знаешь, что делать, если встретишь оккупанта? Что нужно знать и как подготовиться

Если ты оказалась в оккупированном городе, помни: самое главное — сохранить свою жизнь. Советуем предварительно обдумать план действий и все возможные ситуации.

Если нужно выйти на улицу

Делать это можно только в случае крайней необходимости. Нужно выглядеть и вести себя так, чтобы не привлекать внимание вообще.

Будь в удобной одежде и готова к возможной опасности. Одежда должна быть старой, нейтрального (серого, коричневого, синего) цвета. Избегай цветов, похожих на военные, а также камуфляжа.

Черный не желательно носить, потому что некоторые военные подразделения имеют форму такого цвета.

Также должны отсутствовать макияж, аксессуары и духи. В любом случае не отвлекайся на посторонние вещи: наушники, телефон, смарт-часы.

Если ты встретила оккупантов

Если по дороге ты встретила врага, максимально избегай зрительного контакта, не рассматривай, не дави морально.

Не говори первой. Даже если тебе кажется, что он положительно настроен. Отвечай кратко, четко и без эмоций.

Не пытайся убедить оккупанта отпустить тебя.

Если ты с ребенком, расскажи ему, что нужно отвечать кратко и не смотреть в глаза. Научи его этим правилам в игровой форме.

Нельзя доставать из кармана какие-либо предметы, электронику, телефон. В случае агрессии оккупантов, выполняй их приказы без споров.

Лучше не выбирать вариант самообороны или бегства, ведь ты не знаешь, насколько противник ловкий.

Если тебя ударят, ляг на пол и прими положение эмбриона: повернись на бок, подтяни ноги к грудной клетке, прикрыв ими живот и грудь, руками прикрой голову.

Так количество повреждений будет минимальным.

Твой главный долг — выжить. Война непременно закончится.

Если тебя волнует моральное состояние ребенка, ранее мы рассказывали о признаках психологической травмы у детей.