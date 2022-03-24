Не знаешь, что делать, если встретишь оккупанта? Что нужно знать и как подготовиться

Если ты оказалась в оккупированном городе, помни: самое главное — сохранить свою жизнь. Советуем предварительно обдумать план действий и все возможные ситуации.
Делать это можно только в случае крайней необходимости. Нужно выглядеть и вести себя так, чтобы не привлекать внимание вообще.
Будь в удобной одежде и готова к возможной опасности. Одежда должна быть старой, нейтрального (серого, коричневого, синего) цвета. Избегай цветов, похожих на военные, а также камуфляжа.
Черный не желательно носить, потому что некоторые военные подразделения имеют форму такого цвета.
Также должны отсутствовать макияж, аксессуары и духи. В любом случае не отвлекайся на посторонние вещи: наушники, телефон, смарт-часы.
Если по дороге ты встретила врага, максимально избегай зрительного контакта, не рассматривай, не дави морально.
Не говори первой. Даже если тебе кажется, что он положительно настроен. Отвечай кратко, четко и без эмоций.Не пытайся убедить оккупанта отпустить тебя.
Если ты с ребенком, расскажи ему, что нужно отвечать кратко и не смотреть в глаза. Научи его этим правилам в игровой форме.
Нельзя доставать из кармана какие-либо предметы, электронику, телефон. В случае агрессии оккупантов, выполняй их приказы без споров.
Лучше не выбирать вариант самообороны или бегства, ведь ты не знаешь, насколько противник ловкий.
Если тебя ударят, ляг на пол и прими положение эмбриона: повернись на бок, подтяни ноги к грудной клетке, прикрыв ими живот и грудь, руками прикрой голову.
Так количество повреждений будет минимальным.
Твой главный долг — выжить. Война непременно закончится.
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