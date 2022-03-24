Не знаєш, що робити, якщо зустрінеш окупанта? Що потрібно знати та як підготуватися

Якщо ти опинилася в окупованому місті, пам’ятай: найголовніше — зберегти своє життя. Радимо заздалегідь обдумати план дій та всі можливі ситуації.

Якщо потрібно вийти на вулицю

Робити це можна тільки у разі крайньої потреби. Потрібно виглядати й поводитися так, щоб не привертати увагу взагалі.

Будь у зручному одязі та готова до можливої небезпеки. Одяг має бути старим, нейтрального (сірого, коричневого, синього) кольору. Уникай кольорів, які схожі на військові, а також камуфляжу.

Чорний не бажано носити, бо деякі військові підрозділи мають форму такого кольору.

Також мають бути відсутні макіяж, аксесуари та парфуми. В жодному разі не відволікайся на сторонні речі: навушники, телефон, смарт-годинник.

Якщо ти зустріла окупантів

Якщо дорогою ти зустріла ворога, максимально уникай зорового контакту, не роздивляйся, не тисни морально.

Не говори першою. Навіть якщо тобі здається, що він позитивно налаштований. Відповідай коротко, чітко та без емоцій.

Не намагайся переконати окупанта відпустити тебе.

Якщо ти з дитиною, розкажи їй, що потрібно відповідати стисло і не дивитися в очі. Навчи її цих правил в ігровій формі.

Не можна діставати з кишені якихось предметів, електроніки, телефон. У разі агресії окупантів, виконуй їх накази не сперечаючись.

Краще не обирати варіант самооборони або втечі, адже ти не знаєш, наскільки супротивник спритний.

Якщо тебе вдарять, ляж на підлогу й прийми положення ембріона: повернись на бік, підтягни ноги до грудної клітки, прикривши ними живіт і груди, руками прикрий голову. Так кількість ушкоджень буде мінімальною.

Твій головний обов’язок — вижити. Війна обов’язково закінчиться.

Якщо тебе хвилює моральний стан дитини, раніше ми розповідали про ознаки психологічної травми у дітей.