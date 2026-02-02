Неделя с кедами Gucci: капсульные образы на каждый день

Комфортные женские кеды Gucci давно стали символом стильных повседневных образов. Брендовая обувь выполнена из натуральной кожи и плотного текстиля, украшена узнаваемыми логотипами, отличается качественной отделкой и удобной колодкой, оснащена гибкой и прочной подошвой. С чем сочетать стильные модели в современных аутфитах — далее в материале.

Понедельник: кеды и платье

Невысокая спортивная обувь с лаконичным дизайном станет отличной альтернативой лоферам и балеткам. Летом сочетайте женские кеды Гучи с легким сарафаном, а в межсезонье — с трикотажным платьем. Выбирайте модели рубашечного фасона с длиной миди и тонким пояском. Добавьте стильную объемную сумку и полупрозрачные солнечные очки — понедельничный образ готов!

Вторник: с джинсовой юбкой

Невысокие белые кеды Gucci на шнурках хорошо смотрятся с джинсовыми юбками средней длины. Выигрышное сочетание расцветок добавляет образу свежести и элегантной простоты. Если к ансамблю добавить светлую рубашку, то получится офисный аутфит. Для прогулок по городу в качестве верха выбирают лонгсливы и топы.

Среда: кеды и палаццо

Широкие, комфортные брюки несколько сезонов не выходят из моды. Чтобы получить сбалансированный силуэт, модели с завышенной талией комбинируют с облегающим или укороченным верхом. К палаццо подходят:

боди;

топ на бретелях;

укороченный джемпер;

водолазка;

короткий жакет;

майка + приталенный пиджак.

Офисные рубашки и блузки заправляют внутрь. Для завершения образа сочетайте палаццо с кедами Гуччи на невысокой ровной подошве и яркой сумкой-хобо.

Четверг: с классическими брюками

Прямые или слегка зауженные брюки составят идеальный офисный тандем с черными кедами Gucci. Это прекрасная база, которая может варьироваться в зависимости от остальных элементов. Блузка добавит изящества, рубашка — сдержанной элегантности, трикотажная водолазка — комфорта. Гармонично завершит композицию приталенный пиджак или клубный блейзер.

Пятница: с плиссированной юбкой

Женственное плиссе в сочетании с лаконичными монохромными кедами соберет сотни лайков в соцсетях. Создайте модный контраст, соединив текстурную кожаную обувь и нежную, воздушную юбку. Верх может быть облегающим (топ, боди, футболка) или объемным (джемпер, свитер). Ансамбль дополняют аккуратными украшениями и сумочкой.

Уик-энд

Выходные — время для неформальных образов. Кеды отлично смотрятся с любыми джинсами, будь то скинни, бойфренды, бананы, кюлоты или багги. Хороший вариант для активного досуга — штаны джоггеры, чиносы и карго. Поддержите расслабленный вайб непринужденным верхом: футболками, ветровками, клетчатыми рубашками, свитшотами и толстовками.

