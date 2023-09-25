Нейропептид, влияющий на уровень потребления алкоголя у женщин: новое исследование ученых и почему это важно

От алкогольной зависимости могут страдать как мужчины, так и женщины. Это серьезная проблема как для человека, так и для его родных. Поэтому, когда осознают проблему, начинают лечение от алкогольной зависимости.

Новое исследование может помочь в лечении алкогольной зависимости у женщин. Ученые нашли еще один фактор, который может влиять и определять зависимость женщины от алкоголя.

Речь идет о специфической работе нейропептида CART (Cocaine and amphetamine regulated transcript) в мозге женщин. В ходе исследования оказалось, что он положительно реагирует на подслащенный алкоголь, поэтому женщины хотят пить его больше. О результатах исследования рассказали в научном журнале Nature.

Сейчас также смотрят

Белок CART: что это такое

CART есть в мозгу у обоих полов. Несмотря на свое название, белок реагирует не только на наркотические вещества, этот нейропептид принимает участие в системе вознаграждения.

Кроме этого, он отвечает за чувство удовольствия во время употребления алкоголя. У женщин он реагирует на спиртное особым образом. Один из исследователей рассказывает об этом так:

— У алкоголя горький вкус. Когда мы подавляли CART у мышей-самцов, они употребляли больше спирта. А когда мы отключали то же химическое вещество мозга у мышей-самок, они пили меньше.

Но когда в алкоголь добавили подсластитель, самки пили больше, — говорит доктор Уокер. Отсюда можно заключить, что без CART алкоголь неприятен для женщин.

Авторы исследования полагают, что это открывает новые горизонты в лечении алкогольной зависимости у женщин.

Ученые надеются, что в будущих исследованиях могут найти способ влиять на систему нейропептида CART. В свою очередь это может создать методы лечения для женщин в борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя.

— Если мы сможем выяснить, чем отличается мужской и женский мозг, это откроет беспрецедентную возможность лечить расстройства головного мозга у женщин, в частности, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, — акцентирует доктор Уокер.

К сожалению, от алкоголя может быть много проблем со здоровьем. Ранее мы рассказывали, что такое алкогольный психоз, его симптомы и как помочь.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.