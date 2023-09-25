Нейропептид, який впливає на рівень споживання алкоголю у жінок: нове дослідження вчених і чому це важливо

На алкогольну залежність можуть страждати як чоловіки, так і жінки. Це серйозна проблема як для людини, так і її рідних. Тому, коли усвідомлюють проблему, починають лікування від алкогольної залежності.

Нове дослідження вчених може допомогти у лікуванні алкогольної залежності у жінок. Учені виявили ще один фактор, який може впливати та визначати залежність жінки від алкоголю.

Йдеться про специфічну роботу нейропептиду CART (Cocaine and amphetamine regulated transcript) у мозку жінок. Під час дослідження виявилося, що він позитивно реагує на підсолоджений алкоголь, через що жінки хочуть пити його більше. Про результати дослідження розповіли у науковому журналі Nature.

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Білок CART: що це таке

CART є у мозку в обох статей. Попри свою назву, білок реагує не лише на наркотичні речовини, цей нейропептид бере участь у системі винагороди.

Крім цього, він відповідає за відчуття задоволення під час вживання алкоголю. У жінок він реагує на спиртне особливим чином. Один з дослідників розповідає про це так:

— Алкоголь має гіркий смак. Коли ми пригнічували CART у мишей-самців, вони вживали більше спирту. А коли ми відключали ту саму хімічну речовину мозку в мишей-самок, вони пили менше.

Але коли в алкоголь додали підсолоджувач, самки пили більше, — каже доктор Вокер. Звідси можна зробити висновок, що без CART алкоголь неприємний для жінок.



Автори дослідження вважають, що це відкриває нові горизонти в лікуванні алкогольної залежності у жінок.

Учені сподіваються, що в майбутніх дослідженнях зможуть знайти спосіб впливати на систему нейропептида CART. Своєю чергою, це може створити методи лікування для жінок у боротьбі із надмірним вживанням алкоголю.

— Якщо ми зможемо з’ясувати, чим відрізняється чоловічий і жіночий мозок, це відкриє безпрецедентну можливість лікувати розлади головного мозку у жінок, зокрема розлади, пов’язані з вживанням алкоголю, — акцентує доктор Вокер.

На жаль, від алкоголю може бути багато проблем зі здоров’ям. Раніше ми розповідали, що таке алкогольний психоз, його симптоми та як допомогти.

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