Келих чи два й тривога пішла? Чому не можна лікувати тривожні розлади алкоголем

Алкоголь допомагає розслабитися та знижує стрес і тривогу — саме така хибна думка поширена у суспільстві. Психологиня Юлія Ворман пояснила, чому в жодному разі не можна лікувати тривожність алкоголем.

Алкоголь викликає звикання, це ні для кого не секрет. За словами спеціалістки, алкоголь — патологічний адаптоген. Тобто він дає людині ілюзію якогось уявного світу, змінює її свідомість. Тож під час алкогольного сп’яніння вона може не відчувати тривоги.

Те саме стосується психоактивних речовин.

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Коли людин виходить зі стану сп’яніння й повертається до реального світу, рівень тривоги збільшується у кілька разів.

У жодному разі не можна лікувати чи робити профілактику тривоги та тривожних розладів алкоголем чи психоактивними речовинами, які люди сама собі призначила.

Зараз значної популярності серед населення також набувають енергетики, тоніки, слабоалкогольні напої. Але, за словами Ворман, навіть маленька доза алкоголю вже робить дисбаланс нервової системи. Енергетики чи кофеїн можуть підсилювати тривогу.

— Будь-які штучні зміни свого емоційного стану в підсумку викликатимуть підсилення тривоги, виникнення залежності й чимало проблем зі здоров’ям, — наголошує психологиня.

Алкоголь негативно впливає на здоров’я як фізичне, так і психічне. Раніше ми розповідали, що таке алкогольний психоз та як допомогти людині.

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