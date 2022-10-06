Бокал или два и тревога ушла? Почему нельзя лечить тревожные расстройства алкоголем

Алкоголь помогает расслабиться и снижает стресс и тревогу — именно такое заблуждение распространено в обществе. Психолог Юлия Ворман объяснила, почему ни в коем случае нельзя лечить тревожность алкоголем.

Алкоголь вызывает привыкание, это ни для кого не секрет. По словам специалиста, алкоголь — патологический адаптоген. То есть он дает человеку иллюзию какого-то воображаемого мира, изменяет его сознание. Во время алкогольного опьянения он может не испытывать тревоги.

То же самое касается психоактивных веществ.

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Когда человек выходит из состояния опьянения и возвращается в реальный мир, уровень тревоги увеличивается в несколько раз.

Ни в коем случае нельзя лечить или делать профилактику тревоги и тревожных расстройств алкоголем или психоактивными веществами, которые люди сами себе назначили.

Сейчас значительную популярность среди населения также приобретают энергетики, тоники, слабоалкогольные напитки. Но, по словам Ворман, даже маленькая доза алкоголя уже делает дисбаланс нервной системы. Энергетики или кофеин могут усиливать тревогу.

— Любые искусственные изменения своего эмоционального состояния в итоге будут вызывать усиление тревоги, возникновение зависимости и многие проблемы со здоровьем, — отмечает психолог.

Алкоголь оказывает негативное влияние на здоровье как физическое, так и психическое. Ранее мы рассказывали, что такое алкогольный психоз и как помочь человеку.

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