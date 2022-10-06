Здоровье и красота

Бокал или два и тревога ушла? Почему нельзя лечить тревожные расстройства алкоголем

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 октября 2022, 22:00
Чи можна лікувати тривогу алкоголем — пояснює психологиня
Фото: Pexels

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