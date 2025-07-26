Пир для бактерий: что прячется в твоей кровати и пледе

Думаешь, твой дом сияет чистотой? Давай проверим. Я не о пыли на полках или крошках под столом, а о невидимых врагах, которые уютно устроились в твоем любимом пледе, банном полотенце и даже на лежанке твоего кота. Эксперты предупреждают, что игнорирование еженедельной стирки этих вещей может привести не только к странным запахам, но и к раздражениям кожи и аллергиям. Готова узнать, что давно просится в стиральную машину?

Об этом рассказало издание Real Simple.

Начнем со спальни

Простыни и наволочки. Кажется, что тут такого? Но каждую ночь ты оставляешь на белье миллионы отмерших клеток кожи, пот и жир. Это настоящий пир для пылевых клещей и бактерий.

Эксперт по чистоте Бекки Рапинчук из Clean Mama настаивает, что менять белье нужно раз в неделю, а летом, когда жарко, — даже чаще.

Твой любимый плед. Да-да, тот самый, под которым ты смотришь сериалы. Он собирает все: от крошек печенья и шерсти животных до пыли и пота.

Если ты пользуешься им каждый день, не ленись — отправляй его в стирку еженедельно.

Теперь в ванную

Ты же вытираешь ими чистое тело, правда? Но есть нюанс.

— Даже после душа на коже остаются отмершие клетки, которые становятся пищей для микробов во влажной ткани, — объясняет ученый Ким Ромин.

Правило простое: одно полотенце — два-три использования, а потом в стирку. И никогда не оставляй его сырой кучей на полу, если не хочешь выращивать плесень.

Коврик для ванной

Это самое теплое и влажное место в ванной, а значит — настоящий курорт для грибка и бактерий. Чтобы избежать неприятностей, бросай его в стирку вместе с полотенцами раз в неделю.

А как насчет твоего пушистого друга

Лежанка домашнего любимца. Шерсть, слюна, грязь с лап после прогулки — все это оседает на подстилке твоего кота или собаки. Ждать, пока появится тот самый собачий запах, не стоит. Регулярная стирка раз в неделю убережёт от аллергенов не только тебя, но и твоего любимца от возможных кожных инфекций.

И напоследок — твоя одежда.

Да, бюстгальтеры тоже нужно стирать! Повседневные рубашки и бюстгальтеры. С нижним бельем все понятно, а вот с другой одеждой — не всегда.

Рубашки и блузки стоит стирать после одной-двух носок. А бюстгальтеры, которые плотно контактируют с кожей, — после двух-трех. Это означает, что по крайней мере раз в неделю им точно нужна стирка.

Главное правило: доверяй своему носу

Не хочешь запоминать все эти правила? Есть путь проще. Как говорит Бекки Рапинчук, если что-то имеет запах или выглядит грязным, самое время это постирать.

Твой нос и глаза — лучшие индикаторы. Просто устраивай еженедельную инспекцию этих зон риска, и твой дом будет не только выглядеть чистым, но и будет таким на самом деле.

И если о фильтрах мы просто забываем, то есть предметы, срок годности которых мы сознательно игнорируем из-за привычки. Особенно это касается вещей в нашей спальне, где изношенная подушка или старое одеяло могут незаметно вредить твоему сну и здоровью.

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