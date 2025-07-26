Бенкет для бактерій: що ховається у твоєму ліжку та пледі

Думаєш, твій дім сяє чистотою? Перевірмо. Я не про пил на полицях чи крихти під столом, а про невидимих ворогів, що затишно влаштувалися у твоєму улюбленому пледі, банному рушнику і навіть на ліжку твого кота. Експерти попереджають, що ігнорування щотижневого прання цих речей може призвести не лише до дивних запахів, а й до подразнень шкіри та алергій.

Про це розповіло видання Real Simple.

Почнемо зі спальні

Простирадла та наволочки. Здається, що тут такого? Але щоночі ти залишаєш на білизні мільйони відмерлих клітин шкіри, піт та жир. Це справжній бенкет для пилових кліщів та бактерій.

Експертка з чистоти Беккі Рапінчук з Clean Mama наполягає, міняти білизну треба раз на тиждень, а влітку, коли спекотно, — навіть частіше.

Твій улюблений плед. Так-так, той самий, під яким ти дивишся серіали. Він збирає все: від крихт печива і шерсті тварин до пилу та поту. Якщо ти користуєшся ним щодня, не лінуйся — відправляй його у прання щотижня.

Тепер у ванну

Банні рушники. Ти ж витираєш ними чисте тіло, правда? Але є нюанс.

— Навіть після душу на шкірі залишаються відмерлі клітини, які стають їжею для мікробів у вологій тканині, — пояснює науковиця Кім Ромін.

Правило просте, що один рушник — два-три використання, а потім у прання. І ніколи не залишай його вогкою купою на підлозі, якщо не хочеш вирощувати плісняву.

Килимок для ванної. Це найтепліше і найвологіше місце у ванній, а отже — справжній курорт для грибка та бактерій. Щоб уникнути неприємностей, кидай його прати разом із рушниками раз на тиждень.

А як щодо твого пухнастого друга

Ліжко домашнього улюбленця. Шерсть, слина, бруд з лап після прогулянки — все це осідає на підстилці твого кота чи собаки. Чекати, доки з’явиться той самий собачий запах, не варто. Регулярне прання раз на тиждень вбереже від алергенів не лише тебе, а й твого улюбленця від можливих шкірних інфекцій.

І наостанок — твій одяг. Так, бюстгальтери теж треба прати! Повсякденні сорочки та бюстгальтери. Зі спідньою білизною все зрозуміло, а от з іншим одягом — не завжди. Сорочки та блузки варто прати після одного-двох носінь. А бюстгальтери, які щільно контактують зі шкірою, — після двох-трьох.

Це означає, що принаймні раз на тиждень їм точно потрібне прання.

Головне правило: довіряй своєму носу

Не хочеш запам’ятовувати всі ці правила? Є простіший шлях. Як каже Беккі Рапінчук, якщо щось має запах або виглядає брудним, саме час це випрати!

Твій ніс та очі — найкращі індикатори. Просто влаштовуй щотижневу інспекцію цих зон ризику, і твій дім буде не лише виглядати чистим, а й буде таким насправді.

І якщо про фільтри ми просто забуваємо, то є предмети, термін придатності яких ми свідомо ігноруємо через звичку. Особливо це стосується речей у нашій спальні, де зношена подушка чи стара ковдра можуть непомітно шкодити твоєму сну та здоров’ю.

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