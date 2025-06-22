Геть старі шкарпетки: 5 побутових речей, які варто оновити

Ми звикаємо до побутових дрібниць: зручна подушка, знайомі контейнери на кухні, фільтри, що працюють ідеально. Але правда в тому, що деякі речі мають термін придатності, про який кожен з нас рідко замислюється. А дарма! Те, що виглядає чисто або просто звично — не завжди безпечно.

Експерти розповіли для видання Real Simple про речі, які потрібно змінювати хоча б раз на рік, навіть якщо вони ще не порвалися і не зламалися. Найцікавіше — у нашому матеріалі.

Пластикові контейнери

Якщо твої обіди пахнуть вчорашньою рибою, а контейнери мають постійно зняту кришку — час їх позбутися. Зовні вони можуть бути цілком справними, але всередині ховається ризик. Згодом на них з’являються подряпини або інші деформації.

Ці маленькі подряпини можуть захоплювати бактерії, — пояснила засновниця Shantaeize Your Space Шанте Дакворт.

Старий пластик може виділяти хімікати під час нагрівання. І це вже питання не лише естетики, а й безпеки твоєї їжі.

Фільтри

Ми часто забуваємо про ті фільтри, що працюють непомітно: у системі вентиляції, кондиціонерах, витяжках чи очищувачах повітря. Унаслідок повітря в оселі стає менш чистим, а техніка змушена працювати з більшим навантаженням, щоб впоратися зі своїми функціями.

Це шкодить не лише твоєму здоров’ю, а й гаманцю — рахунки за електроенергію зростають, а термін служби техніки скорочується.

Душова підкладка

Прати завісу для душу — звична справа. Але саме підкладка накопичує вологу та грибок. Її не видно, її не чіпають. Тому, вона часто залишається роками.

Зазвичай підкладка непомітно накопичує цвіль, — застерегла засновниця Get It Straight Леслі Кілгур.

Нова підкладка — це дрібна інвестиція, яка може захистити твоє здоров’я і приємно змінити вигляд ванної кімнати!

Подушки

Подушка здається завжди чистою, але вона теж має свій термін придатності. За рік вона вбирає піт, пил і навіть пилових кліщів. Навіть якщо її регулярно прати — цього недостатньо.

За словами Леслі Кілгур, згодом у них накопичуються шкірний жир, що може негативно позначитися на якості сну та викликати алергічні реакції.

Якщо ти не готовий (-а) міняти подушку, то хоча б захисти її спеціальним чохлом. Але найкраще — придбати нову подушку і покращити свій сон.

Спідня білизна та шкарпетки

Варто звернути увагу і на спідню білизну та шкарпетки. Вони першими стикаються з тілом, найчастіше перуться і найшвидше зношуються. Але часто — найменше отримують уваги. Через це втрачають форму і стають просто… незручними.

Нижня білизна та шкарпетки — це робочі конячки твого гардеробу.

Інвестиції у нову, зручну й підтримуючу білизну не лише додає комфорту, а й дозволяє одягу краще сидіти на тілі та виглядати охайніше.

Щорічна ревізія звичних предметів допоможе тобі краще підтримувати побут. Тож коли захочеш прибрати шафу — згадай обовʼязково про ці п’ять речей. Можливо, саме час з ними попрощатися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!