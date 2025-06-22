Долой старые носки: 5 бытовых вещей, которые стоит обновить

Мы привыкаем к бытовым мелочам: удобная подушка, знакомые контейнеры на кухне, идеально работающие фильтры. Но правда в том, что у некоторых вещей есть срок годности, о котором каждый из нас редко задумывается. То, что выглядит чисто или просто привычно — не всегда безопасно.

Эксперты рассказали для издания Real Simple о вещах, которые нужно менять хотя бы раз в год, даже если они еще не порвались и не сломались. Самое интересное — в нашем материале.

Пластиковые контейнеры

Если твои обеды пахнут вчерашней рыбой, а у контейнеров постоянно снятая крышка — пора от них избавиться. Внешне они могут быть вполне исправными, но внутри скрывается риск. Со временем на них появляются царапины или другие деформации.

Эти маленькие царапины могут захватывать бактерии, — объяснила основательница Shantaeize Your Space Шанте Дакворт.

Старый пластик может выделять химикаты при нагревании. И это уже вопрос не только эстетики, но и безопасности твоей еды.

Фильтры

Мы часто забываем о тех фильтрах, которые работают незаметно: в системе вентиляции, кондиционерах, вытяжках или очистителях воздуха. В результате воздух в доме становится менее чистым, а техника вынуждена работать с большей нагрузкой, чтобы справиться со своими функциями.

Это вредит не только твоему здоровью, но и кошельку — счета за электроэнергию растут, а срок службы техники сокращается.

Душевая подкладка

Стирать шторку для душа — привычное дело. Но именно подкладка накапливает влагу и грибок. Ее не видно, ее не трогают. Поэтому она часто остается годами.

Обычно подкладка тихо накапливает плесень, — предостерегла основательница Get It Straight Лесли Килгур.

Новая подкладка — это мелкая инвестиция, которая может защитить твое здоровье и приятно изменить вид ванной комнаты!

Подушки

Подушка кажется всегда чистой, но у нее тоже есть свой срок годности. За год она впитывает пот, пыль и даже пылевых клещей. Даже если ее регулярно стирать — этого недостаточно.

По словам Лесли Килгур, со временем в них накапливаются кожный жир, что может негативно сказаться на качестве сна и вызвать аллергические реакции.

Если ты не готов (-а) менять подушку, то хотя бы защити ее специальным чехлом. Но лучше всего — приобрести новую подушку и улучшить свой сон.

Нижнее белье и носки

Стоит обратить внимание и на нижнее белье и носки. Они первыми соприкасаются с телом, чаще всего стираются и быстрее всего изнашиваются. Но часто — меньше всего получают внимания. Из-за этого теряют форму и становятся просто… неудобными.

Нижнее белье и носки — это рабочие лошадки твоего гардероба.

Инвестиции в новое, удобное и поддерживающее белье не только добавляет комфорта, но и позволяет одежде лучше сидеть на теле и выглядеть опрятнее.

Ежегодная ревизия привычных предметов поможет тебе лучше поддерживать быт. Поэтому когда захочешь убрать шкаф — вспомни обязательно об этих пяти вещах. Возможно, самое время с ними попрощаться.

Также узнай, как правильно стирать постель и как часто ее следует менять.

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