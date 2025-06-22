Долой старые носки: 5 бытовых вещей, которые стоит обновить

Фото Pexels Мы привыкаем к бытовым мелочам: удобная подушка, знакомые контейнеры на кухне, идеально работающие фильтры. Но правда в том, что у некоторых вещей есть срок годности, о котором каждый из нас редко задумывается. То, что выглядит чисто или просто привычно — не всегда безопасно. Эксперты рассказали для издания Real Simple о вещах, которые нужно менять хотя бы раз в год, даже если они еще не порвались и не сломались. Самое интересное — в нашем материале. Пластиковые контейнеры Если твои обеды пахнут вчерашней рыбой, а у контейнеров постоянно снятая крышка — пора от них избавиться. Внешне они могут быть вполне исправными, но внутри скрывается риск. Со временем на них появляются царапины или другие деформации. Эти маленькие царапины могут захватывать бактерии, — объяснила основательница Shantaeize Your Space Шанте Дакворт. Старый пластик может выделять химикаты при нагревании. И это уже вопрос не только эстетики, но и безопасности твоей еды. Фильтры Мы часто забываем о тех фильтрах, которые работают незаметно: в системе вентиляции, кондиционерах, вытяжках или очистителях воздуха. В результате воздух в доме становится менее чистым, а техника вынуждена работать с большей нагрузкой, чтобы справиться со своими функциями. Это вредит не только твоему здоровью, но и кошельку — счета за электроэнергию растут, а срок службы техники сокращается.Душевая подкладка Стирать шторку для душа — привычное дело. Но именно подкладка накапливает влагу и грибок. Ее не видно, ее не трогают. Поэтому она часто остается годами. Обычно подкладка тихо накапливает плесень, — предостерегла основательница Get It Straight Лесли Килгур. Новая подкладка — это мелкая инвестиция, которая может защитить твое здоровье и приятно изменить вид ванной комнаты! Подушки Подушка кажется всегда чистой, но у нее тоже есть свой срок годности. За год она впитывает пот, пыль и даже пылевых клещей. Даже если ее регулярно стирать — этого недостаточно. По словам Лесли Килгур, со временем в них накапливаются кожный жир, что может негативно сказаться на качестве сна и вызвать аллергические реакции. Если ты не готов (-а) менять подушку, то хотя бы защити ее специальным чехлом. Но лучше всего — приобрести новую подушку и улучшить свой сон. Читать по теме Пустяк, который кажется неважным: как часто нужно стирать полотенце и почему Рассказываем, почему нужно часто стирать полотенца. Нижнее белье и носки Стоит обратить внимание и на нижнее белье и носки. Они первыми соприкасаются с телом, чаще всего стираются и быстрее всего изнашиваются. Но часто — меньше всего получают внимания. Из-за этого теряют форму и становятся просто… неудобными. Нижнее белье и носки — это рабочие лошадки твоего гардероба. Инвестиции в новое, удобное и поддерживающее белье не только добавляет комфорта, но и позволяет одежде лучше сидеть на теле и выглядеть опрятнее. Ежегодная ревизия привычных предметов поможет тебе лучше поддерживать быт. Поэтому когда захочешь убрать шкаф — вспомни обязательно об этих пяти вещах. Возможно, самое время с ними попрощаться. Также узнай, как правильно стирать постель и как часто ее следует менять. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter