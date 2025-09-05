Причина твоего кариеса? Почему не стоит пить слишком много соков

Утро со стакана апельсинового сока — романтика, которая нравится почти всем. Однако фанатов соков сразу останавливают некоторые диетологи, напоминая, что этот напиток — настоящая сахарная бомба, от которой мало толку.

О вреде и преимуществах соков и почему некоторые из них полезнее других The Guardian разговаривали с врачами. Теперь и ты узнаешь, стоит ли выливать свой любимый сок.

Является ли сок полезным для здоровья

Разные страны по-разному относятся к соку. В США его рекомендуют в качестве основного напитка рядом с водой. Однако в Канаде сок исключили из рекомендаций по здоровому питанию.

В Европе и других странах тоже неоднозначно относятся к соку. Великобритания, Испания и Нидерланды рекомендуют ограничить потребление сока одной порцией в день, в то время как в Новой Зеландии ограничение составляет один раз в неделю, а Австралия предлагает одну порцию изредка.

Диетолог Британской диетической ассоциации Сэмми Гилл объясняет, что соки — это концентрированный источник витаминов, минералов и фитохимических веществ, например полифенолов.

Исследования, проведенные в США, Канаде и Иране, доказали, что употребление апельсинового или яблочного сока снижает воспаление и улучшает сердечно-сосудистое здоровье.

Но проблема в том, что сок содержит большое количество сахара, а именно фруктозы. Потребление слишком большого количества этого вещества способствует кариесу и ожирению и может стать причиной диабета 2 типа.

ВОЗ предлагает ограничить потребление свободных сахаров, в том числе содержащиеся во фруктовом соке, до менее чем 10% от суточной нормы калорий.

— Порция фруктового сока объемом 150 мл содержит около 12 г свободного сахара, поэтому очень легко превысить свой максимум несколькими стаканами, — отмечает диетолог.

Какие еще риски от употребления сока

Употребление фруктов и овощей в жидком виде очень отличается от употребления цельного продукта. Польза в этом случае лишь частичная, ведь теряется клетчатка из кожицы и мякоти.

— В случае целых фруктов механическое расщепление (жевание) и химическое расщепление медленно высвобождают содержимое клеток фрукта.

В жидкой форме фрукты проходят через ваш кишечник и быстрее всасываются, что может привести к быстрому высвобождению сахара в кровь, — объясняет Сэмми Гилл.

Она добавляет, что большое количество фруктозы может вызвать симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника.

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Овощные соки и смузи: в чем их преимущество

Австралийские исследования в 2024 году пришли к выводу, что овощные соки могут быть полезным дополнением к рациону. Обычно люди потребляют меньше овощей, поэтому соки могут компенсировать этот пробел.

Что касается смузи, то если приготовить их из целых фруктов и овощей, они будут содержать полезную клетчатку. Однако следует избегать смузи из магазинов, ведь их делают на основе фруктовых пюре.

Лучшие смузи — те, которые сделали из мякоти, семян и кожуры. Словом, просто перемололи фрукты или овощи в оригинальном виде. Если оставить кожуру, содержание клетчатки в напитке увеличится до 50%.

К смузи можно добавлять белок, полезные жиры и дополнительную клетчатку в виде молока, йогурта или кефира, орехового масла, семян и овса.

Но соки и перетертые в блендере овощи с фруктами не заменят их цельное поедание. Только употребление в пищу этих продуктов будет полноценно насыщать организм полезными веществами.

Соки и смузи лучше пить во время еды, а не в качестве перекуса между основными приемами пищи, чтобы уменьшить риск кариеса. Избегай нектаров и соковых напитков, предпочитай натуральный продукт.

А почему сок алоэ часто приравнивают к суперфудам мы рассказывали раньше.

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