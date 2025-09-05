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Причина твоего кариеса? Почему не стоит пить слишком много соков

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 сентября 2025, 08:30 4 мин.
Фото к: Овощной и фруктовый сок: польза и вред для организма
Фото Unsplash

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