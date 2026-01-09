Результат временный? Ученые открыли настоящий эффект Оземпика на уменьшение веса

После того как пациенты прекращают принимать популярные лекарства против диабета и ожирения, изготовленные на основе тирзепатида и семаглутида, в течение двух лет к людям возвращается лишний вес и проблемы со здоровьем.

Эффект Оземпика временный: что известно

Как отмечает Reuters, авторы работы проанализировали данные более 9 тысяч пациентов с ожирением или избыточным весом, принимавших 18 различных препаратов для похудения.

Половина из этих людей пользовалась лекарствами по типу Ozempic и Wegovy, влияющими на рецепторы гормона, регулирующего уровень сахара в крови и аппетит.

Ученые исследовали, что после прекращения приема этого лекарства, люди в среднем набирали почти по 400 граммов веса в месяц, а почти за 2 года возвращали себе тот вес, который у них был перед курсом приема медикаментов.

К этим пациентам также возвращались проблемы, связанные с артериальным давлением и уровнем холестерина.

Самое интересное, вес быстрее возвращался к тем людям, которые принимали лекарства более эффективные и новые, продаваемые под названиями Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound. В свой первоначальный вес люди возвращались через полтора года, набирая каждый месяц по 800 граммов.

…Люди, принимающие семаглутид или тирзепатид, сначала теряют больше веса, все они в конце концов возвращаются к исходному уровню примерно одновременно.

По словам старшего исследователя Димитриоса Кутукидиса, работа не могла определить, имели ли некоторые пациенты большие или меньшие шансы удержать сниженный вес.

