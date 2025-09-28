Стиль жизни Здоровье и красота

Парацетамол и беременность: существует ли риск аутизма у ребенка из-за приема лекарства

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 сентября 2025, 10:00 2 мин.
Парацетамол и беременность: существует ли риск аутизма у ребенка из-за приема лекарства

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь