Парацетамол и беременность: существует ли риск аутизма у ребенка из-за приема лекарства

Администрация Дональда Трампа планирует обнародовать резонансное заявление: употребление парацетамола во время беременности может быть связано с развитием аутизма у детей. Об этом пишет BBC.

Сам Трамп накануне анонсировал удивительное объявление и заявил журналистам:

Аутизм абсолютно вышел из-под контроля. Думаю, возможно, мы нашли причину.

Что говорят медики

Парацетамол — одно из самых популярных безрецептурных обезболивающих в мире, известный также под брендом Тайленол. Его часто назначают даже беременным, поскольку считают безопасным.

Американский колледж акушеров и гинекологов подчеркивает: препарат остается одним из немногих разрешённых обезболивающих в этот период. В рекомендациях британской NHS парацетамол называют первым выбором для беременных.

Исследования и споры

В научном мире есть разные результаты. Часть исследований показала возможную небольшую связь между приёмом парацетамола беременными и аутизмом у детей, однако чётких доказательств нет.

Обзор Гарвардской школы общественного здравоохранения выявил повышенные риски развития неврологических расстройств у детей.

Другие исследования (2024 год) не подтвердили такой связи и заявили об отсутствии убедительных доказательств.

Большинство экспертов сходятся во мнении: аутизм имеет сложную природу и возникает вследствие сочетания генетических и внешних факторов, а не одной конкретной причины.

Почему важно соблюдать дозировку

Несмотря на популярность препарата, медики напоминают: превышение дозы может быть опасным для печени.

По данным NHS, взрослым советуют не превышать 8 таблеток по 500 мг в сутки. Передозировка может привести к острой печеночной недостаточности.

В то же время нелеченая высокая температура во время беременности сама по себе может представлять серьезную угрозу для матери и ребенка. Поэтому врачи призывают беременных консультироваться с медиками перед приёмом любых лекарств.

Медики также советуют избегать комбинированных средств с несколькими действующими веществами — лучше выбирать препараты, направленные на лечение конкретного симптома.

