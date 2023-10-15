Чтобы безопасно избавиться от болезни! Чем лечить простуду беременным, чтобы не навредить ребенку

Беременность — это важный период в жизни каждой женщины, во время которого она становится особенно уязвимой к различным инфекциям и заболеваниям. Грипп и простуда — это общераспространенные вирусные инфекции, которые могут стать причиной беспокойства для беременных, особенно из-за потенциальных рисков для здоровья матери и плода.

Правильный подход к лечению, учитывая особенности организма беременной, является ключевым для обеспечения безопасности как матери, так и ребенка. Подробнее о том, чем лечить простуду беременным, рассказали в издании Healtline.

Простуда во время беременности: чем лечить

По мнению большинства акушеров-гинекологов, в первые 12 недель беременности лучше избегать приема любых медикаментов. Это период, когда развиваются жизненно важные органы плода.

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Если ты находишься в положении или пытаешься забеременеть и принимаешь или планируешь принимать лекарства, проконсультируйся с врачом. Некоторые лекарства считаются безопасными после 12 недели беременности. К ним относятся:

ментол для местного применения;

назальные полоски;

капли или леденцы от кашля;

ацетаминофен или парацетамол от ломоты, боли и лихорадки;

отхаркивающие средства;

подобные лекарства против изжоги, тошноты или расстройства желудка с действующим веществом карбонат кальция;

обычный сироп от кашля;

сиропы от кашля на основе декстрометорфана и декстрометорфана-гвайфенезина.

Избегай препаратов с несколькими активными веществами. Вместо этого выбирай специфические средства для лечения конкретных симптомов простуды.

Также во время беременности следует избегать определенных лекарств, конечно, если только твой врач не рекомендует их принимать. Они повышают риск возникновения проблем. Речь идет о препаратах с такими действующими веществами:

аспирин;

ибупрофен;

напроксен;

кодеин;

бактрим.

Поэтому перед тем, как покупать тот или иной препарат от простуды, внимательно изучи его состав. Но помни, что лечение может быть вредным для твоего здоровья, поэтому при первых симптомах простуды лучше обратись к своему семейному врачу.

Чем лечить простуду беременным в домашних условиях

Если ты заболела во время беременности, вот что тебе стоит делать:

Много и качественно отдыхай.

Пей достаточно жидкости.

Если горло болит или есть кашель, полощи горло теплой соленой водой.

Если симптомы обостряются, попробуй следующие методы:

Используй солевые назальные капли или спреи для разжижения носовой слизи и успокоения воспаления.

Дыши теплым влажным воздухом, чтобы облегчить носовую заложенность. К примеру, это может быть горячий душ.

Потребляй куриный суп — он снимает воспаление и облегчает носовую заложенность.

Добавь мед или лимон в чай, чтобы облегчить боль в горле.

Пользуйся горячими и холодными компрессами для облегчения боли в носовых пазухах.

Какими каплями можно капать нос беременным

Одной из распространенных проблем является заложенность носа, которая может возникнуть из-за простуды, аллергии или изменения гормонального фона. Перед беременной возникает важный вопрос: какими же каплями можно капать нос, чтобы это было безопасно. Подробнее об этом рассказали в издании What to expect.

Чем капать нос во время беременности

Назальные спреи. Солевые назальные спреи увлажняют нос и уменьшают количество слизи, делая дыхание легче. Они считаются безопасными во время беременности. Но все равно советуем сначала консультироваться с врачом перед применением любых препаратов.

Промывание носовых пазух. Промывание носовых пазух с помощью аспиратора уменьшает заложенность носа, очищая пазухи от накопленной грязи. Используй для промывания только дистиллированную или стерилизованную воду, а не воду из-под крана. И не забудь промывать аспиратор после каждого использования.

Увлажнители воздуха. Эти устройства увлажняют воздух, что помогает уменьшить носовую заложенность. Но обязательно чисти их между использованиями, чтобы уменьшить риск накопления бактерий.

Назальные полоски. Если у тебя сильно закладывает нос ночью, возможно, стоит попробовать назальные полоски. Исследования показали, что они помогают уменьшить заложенность носа и улучшают качество сна.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к беременности и какие анализы сдавать.

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