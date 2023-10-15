Щоб безпечно позбутися хвороби! Чим лікувати застуду вагітним, щоб не нашкодити дитині

Вагітність — це важливий період в житті кожної жінки, під час якого вона стає особливо вразливою до різноманітних інфекцій та захворювань. Грип та застуда — це загальнопоширені вірусні інфекції, які можуть стати причиною занепокоєння для вагітних, особливо через потенційні ризики для здоров’я матері та плоду.
Правильний підхід до лікування, враховуючи особливості організму вагітної, є ключовим для гарантування безпеки як матері, так і дитини. Детальніше про те, чим лікувати застуду вагітним, розповіли у виданні Healtline.
На думку більшості акушерів-гінекологів, у перші 12 тижнів вагітності краще уникати приймання будь-яких медикаментів. Це період, коли розвиваються життєво важливі органи плоду.
Якщо ти перебуваєш при надії або намагаєшся завагітніти й приймаєш або плануєш приймати ліки, проконсультуйся з лікарем. Деякі ліки вважаються безпечними після 12 тижня вагітності. До них належать:
Уникай препаратів з кількома активними речовинами. Натомість обирай специфічні засоби для лікування конкретних симптомів застуди.
Уникай препаратів з кількома активними речовинами. Натомість обирай специфічні засоби для лікування конкретних симптомів застуди.
Також під час вагітності слід уникати певних ліків, звісно, якщо тільки твій лікар не рекомендує їх приймати. Вони підвищують ризик виникнення проблем. Йдеться про препарати з такими діючими речовинами:
Тож перед тим, як купувати той чи інший препарат від застуди, уважно досліди його склад. Але пам’ятай, що лікування може бути шкідливим для твого здоров’я, тому при перших симптомах застуди краще звернися до свого сімейного лікаря.
Тож перед тим, як купувати той чи інший препарат від застуди, уважно досліди його склад. Але пам’ятай, що лікування може бути шкідливим для твого здоров’я, тому при перших симптомах застуди краще звернися до свого сімейного лікаря.
Якщо ти захворіла під час вагітності, ось що тобі варто робити:
Якщо симптоми загострюються, спробуй такі методи:
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Однією з поширених проблем є закладеність носа, яка може виникнути через застуду, алергію чи зміни гормонального фону. Перед вагітною постає важливе питання: якими ж каплями можна капати ніс, щоб це було безпечно. Детальніше про це розповіли у виданні What to expect.
Назальні спреї. Сольові назальні спреї зволожують ніс та зменшують кількість слизу, роблячи дихання легшим. Вони вважаються безпечними під час вагітності. Та все одно радимо спершу консультуватися з лікарем перед застосуванням будь-яких препаратів.
Промивання носових пазух. Промивання носових пазух за допомогою аспіратора зменшує закладеність носа, очищаючи пазухи від накопиченого бруду. Використовуй для промивання лише дистильовану або стерилізовану воду, а не воду з-під крана. І не забудь промивати аспіратор після кожного використання.
Зволожувачі повітря. Ці пристрої зволожують повітря, що допомагає зменшити носову закладеність. Але обов’язково прочищай їх між використаннями, щоб зменшити ризик накопичення бактерій.
Назальні смужки. Якщо у тебе сильно закладає ніс вночі, можливо, варто спробувати назальні смужки. Дослідження показали, що вони допомагають зменшити закладеність носа та покращують якість сну.
Раніше ми розповідали, як підготуватися до вагітності та які аналізи здавати.
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