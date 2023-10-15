Щоб безпечно позбутися хвороби! Чим лікувати застуду вагітним, щоб не нашкодити дитині

Вагітність — це важливий період в житті кожної жінки, під час якого вона стає особливо вразливою до різноманітних інфекцій та захворювань. Грип та застуда — це загальнопоширені вірусні інфекції, які можуть стати причиною занепокоєння для вагітних, особливо через потенційні ризики для здоров’я матері та плоду.

Правильний підхід до лікування, враховуючи особливості організму вагітної, є ключовим для гарантування безпеки як матері, так і дитини. Детальніше про те, чим лікувати застуду вагітним, розповіли у виданні Healtline.

Застуда під час вагітності: чим лікувати

На думку більшості акушерів-гінекологів, у перші 12 тижнів вагітності краще уникати приймання будь-яких медикаментів. Це період, коли розвиваються життєво важливі органи плоду.

Зараз також дивляться

Якщо ти перебуваєш при надії або намагаєшся завагітніти й приймаєш або плануєш приймати ліки, проконсультуйся з лікарем. Деякі ліки вважаються безпечними після 12 тижня вагітності. До них належать:

ментол для місцевого застосування;

назальні смужки;

краплі або льодяники від кашлю;

ацетамінофен або парацетамол від ломоти, болю та лихоманки;

відхаркувальні засоби;

подібні ліки проти печії, нудоти чи розладу шлунку з діючою речовиною карбонат кальцію;

звичайний сироп від кашлю;

сиропи від кашлю на основі декстрометорфану та декстрометорфану-гвайфенезину.

Уникай препаратів з кількома активними речовинами. Натомість обирай специфічні засоби для лікування конкретних симптомів застуди.

Також під час вагітності слід уникати певних ліків, звісно, якщо тільки твій лікар не рекомендує їх приймати. Вони підвищують ризик виникнення проблем. Йдеться про препарати з такими діючими речовинами:

аспірин;

ібупрофен;

напроксен;

кодеїн;

бактрим.

Тож перед тим, як купувати той чи інший препарат від застуди, уважно досліди його склад. Але пам’ятай, що лікування може бути шкідливим для твого здоров’я, тому при перших симптомах застуди краще звернися до свого сімейного лікаря.

Чим лікувати застуду вагітним у домашніх умовах

Якщо ти захворіла під час вагітності, ось що тобі варто робити:

Багато та якісно відпочивай. Пий достатньо рідини. Якщо горло болить або є кашель, полощи горло теплою солоною водою.

Якщо симптоми загострюються, спробуй такі методи:

Використовуй сольові назальні краплі або спреї для розрідження носового слизу та заспокоєння запалення.

Дихай теплим вологим повітрям, щоб полегшити носову закладеність. Приміром, це може бути гарячий душ.

Споживай курячий суп — він знімає запалення і полегшує носову закладеність.

Додай мед чи лимон до чаю, щоб полегшити біль в горлі.

Користуйся гарячими та холодними компресами для полегшення болю в носових пазухах.

Якими краплями можна капати ніс вагітним

Однією з поширених проблем є закладеність носа, яка може виникнути через застуду, алергію чи зміни гормонального фону. Перед вагітною постає важливе питання: якими ж каплями можна капати ніс, щоб це було безпечно. Детальніше про це розповіли у виданні What to expect.

Чим крапати ніс під час вагітності

Назальні спреї. Сольові назальні спреї зволожують ніс та зменшують кількість слизу, роблячи дихання легшим. Вони вважаються безпечними під час вагітності. Та все одно радимо спершу консультуватися з лікарем перед застосуванням будь-яких препаратів.

Промивання носових пазух. Промивання носових пазух за допомогою аспіратора зменшує закладеність носа, очищаючи пазухи від накопиченого бруду. Використовуй для промивання лише дистильовану або стерилізовану воду, а не воду з-під крана. І не забудь промивати аспіратор після кожного використання.

Зволожувачі повітря. Ці пристрої зволожують повітря, що допомагає зменшити носову закладеність. Але обов’язково прочищай їх між використаннями, щоб зменшити ризик накопичення бактерій.

Назальні смужки. Якщо у тебе сильно закладає ніс вночі, можливо, варто спробувати назальні смужки. Дослідження показали, що вони допомагають зменшити закладеність носа та покращують якість сну.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до вагітності та які аналізи здавати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.