Парацетамол і вагітність: чи справді існує ризик аутизму у дитини через прийом ліків

Адміністрація Дональда Трампа планує оприлюднити резонансну заяву: вживання парацетамолу під час вагітності може бути пов’язане з розвитком аутизму у дітей. Про це пише BBC.

Сам Трамп напередодні анонсував дивовижне оголошення й заявив журналістам:

Аутизм абсолютно вийшов з-під контролю. Думаю, можливо, ми знайшли причину.

Що кажуть медики

Парацетамол — один із найпопулярніших безрецептурних знеболювальних у світі, відомий також під брендом Тайленол. Його часто призначають навіть вагітним, адже вважають безпечним.

Американський коледж акушерів та гінекологів підкреслює: препарат залишається одним із небагатьох дозволених знеболювальних у цей період. У настановах британської NHS парацетамол називають першим вибором для вагітних.

Дослідження та суперечки

У науковому світі є різні результати. Частина досліджень показала можливий невеликий зв’язок між прийомом парацетамолу вагітними та аутизмом у дітей, проте чітких доказів немає.

Огляд Гарвардської школи громадського здоров’я виявив підвищені ризики розвитку неврологічних розладів у дітей.

Інші дослідження (2024 рік) не підтвердили такого зв’язку й заявили про відсутність переконливих доказів.

Більшість експертів сходяться на думці: аутизм має складну природу й виникає через поєднання генетичних та зовнішніх факторів, а не одну конкретну причину.

Чому важливо дотримуватися дозування

Попри популярність препарату, медики нагадують: перевищення дози може бути небезпечним для печінки.

За даними NHS, дорослим радять не перевищувати 8 таблеток по 500 мг на добу. Передозування може спричинити гостру печінкову недостатність.



За даними NHS, дорослим радять не перевищувати 8 таблеток по 500 мг на добу. Передозування може спричинити гостру печінкову недостатність.

Водночас нелікована висока температура під час вагітності сама по собі може становити серйозну загрозу для матері та дитини. Тож лікарі закликають вагітних радитися з медиками перед прийомом будь-яких ліків.

Медики також радять уникати комбінованих засобів із кількома діючими речовинами — краще обирати препарати, спрямовані на лікування конкретного симптому.

