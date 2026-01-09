Результат тимчасовий? Вчені відкрили справжній ефект Оземпіку на зменшення ваги

Після того як пацієнти припиняють приймати популярні ліки проти діабету та ожиріння, які виготовлені на основі тирзепатиду та семаглутиду, впродовж двох років до людей повертається зайва вага та проблеми зі здоров’ям.

Ефект Оземпіку тимчасовий: що відомо

Як зазначає Reuters, автори роботи проаналізували дані понад 9 тисяч пацієнтів з ожирінням або надмірною вагою, що приймали 18 різних препаратів для схуднення.

Половина з цих людей користувалася ліками по типу Ozempic і Wegovy, що впливають на рецептори гормону, який регулює рівень цукру в крові та апетит.

Вчені дослідили, що після припинення прийому цих ліків, люди в середньому набирали майже по 400 грамів ваги на місяць, а майже за 2 роки — повертали собі ту вагу, яка в них була перед курсом прийому медикаментів.

Також до цих пацієнтів поверталися проблеми, що пов’язані з артеріальним тиском та рівнем холестерину.

Найцікавіше, вага швидше поверталася до тих людей, які приймали ліки більш ефективні та нові, що продаються під назвами Ozempic, Wegovy, Mounjaro та Zepbound. До своєї початкової ваги люди поверталися через півтора року, набираючи кожного місяця по 800 грамів.

…Люди, які приймають семаглутид або тирзепатид, спочатку втрачають більше ваги, всі вони врешті-решт повертаються до початкового рівня приблизно одночасно.

За словами старшого дослідника Дімітріоса Кутукідіса, робота не могла визначити, чи мали певні пацієнти більші чи менші шанси втримати знижену вагу.

