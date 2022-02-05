Здоровье и красота

Пихать ложку в рот не стоит — невролог о том, как помочь человеку при судорогах

Елена Яковлева, редактор сайта 05 февраля 2022, 12:00
Як допомогти людині при нападі епілепсії - порада неврологині
Фото: Pexels

Больше новостей
Дефицит грудного молока в Украине
Молочный дефицит? Почему доноров грудного молока не хватает в Украине
В США с деревьев падают игуаны — поясняем при чем здесь климат
Ящерицепад во Флориде: почему с деревьев начали падать игуаны и как на это влияет климат
Громадянка Гани народила в літаку
Родила прямо в самолете: как экипаж принимал роды у женщины во время рейса
Дайджест на тиждень
Визит Джонсона и Эрдогана, переход Украины на профессиональную армию: самые важные новости недели
Смотреть больше

Материалы по теме

Американські хірурги
Лечат детские сердца: как американские хирурги оценивают работу украинских медиков
Чи можна давати пробіотики дітям
Нужно ли давать ребенку пробиотики после болезни? У педиатра есть ответ
Що робити якщо у мене рак
Врачи сказали, что это рак. Что делать и как жить дальше?
Пихать ложку в рот не стоит — невролог о том, как помочь человеку при судорогах
Одна жизнь спасает четырех: невероятная история трансплантации в Украине

Видео
0:04:23
Дефицит грудного молока в Украине

Молочный дефицит? Почему доноров грудного молока не хватает в Украине
В США с деревьев падают игуаны — поясняем при чем здесь климат
Ящерицепад во Флориде: почему с деревьев начали падать игуаны и как на это влияет климат
0:00:56
Громадянка Гани народила в літаку
Родила прямо в самолете: как экипаж принимал роды у женщины во время рейса
0:03:14
Образование
Образование за границей получить тяжело? Программа Всемирные студии для талантливой молодежи Украины
0:31:28
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 04.02.2022 (22:00)
0:01:55
Девушка ДЦП
“Вы пугаете людей!” Как охранник ТЦ в Одессе выгнал посетительницу с ДЦП
0:00:34
ДТП в Полтавской области
11 человек попали в больницу: масштабная авария в Полтавской области
0:03:30
Олимпиада
Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине открыто! Как проходит праздник спорта
0:35:00
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 04.02.2022 (17:30)
0:00:26
Танець українського воїна
Танец украинского воина в обмундировании под трек Уитни Хьюстон
Больше видео
Тефтельки
Читать дальше
Забудь о столовой, это не тот рецепт. Сочные тефтели от Алисы Купер

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь