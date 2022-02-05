Пихать ложку в рот не стоит — невролог о том, как помочь человеку при судорогах

Кто когда-то был свидетелем судорог у людей, тот знает чувство растерянности и, возможно, даже паники.

На своей странице в Instagram детский врач-невролог и педиатр Ирина Платонова поделилась инструкцией, что делать, если видишь судороги/приступы у ребенка или взрослого.

Сначала убедись в отсутствии опасности для тебя самого. Далее обязательно вызови скорую помощь по номеру 103.

Согласно законодательству, ты не должен оказывать медицинскую помощь, но должен сообщить в скорую.

Не пытайся сдерживать движения пострадавшего. Пока ожидаешь приезда скорой, положи человека на мягкую ровную поверхность или постели под голову мягкие вещи во избежание травм головы.

Расстегни одежду и поверни пострадавшего на бок для того, чтобы он или она не захлебнулись слюной, кровью или рвотными массами.

Придерживай человека и жди приезда бригады экстренной медицинской помощи.

Чего делать ни в коем случае нельзя

Насильно открывать рот пострадавшего и класть туда посторонние предметы, заливать лекарства или любую жидкость.

Если у тебя тоже был случай судорог, немедленно обратись к своему семейному врачу и пройди обследование. Но что делать, когда уволился семейный врач? Читай в материале.