Пхати ложку до рота не варто — неврологиня про те, як допомогти людині при судомах

Хто колись був свідком судом у людей, той знає відчуття розгубленості та, можливо, навіть паніки.

На своїй сторінці в Instagram дитяча лікарка-неврологиня та педіатриня Ірина Платонова поділилася інструкцією, що робити, якщо бачиш судоми/напади в дитини чи дорослого.

Спершу переконайся у відсутності небезпеки для тебе самого/-ої. Далі обов’язково виклич швидку допомогу за номером 103.

Згідно з законодавством, ти не маєш надавати медичну допомогу, але повинен/-на повідомити швидку.

Не намагайся насильно стримувати рухи постраждалого. Поки очікуєш на приїзд швидкої, поклади людину на м’яку рівну поверхню або постели під голову м’які речі для уникнення травм голови.

Розстебни одяг та поверни постраждалого на бік для того, щоб він чи вона не захлинулися слиною, кров’ю чи блювотними масами.

Притримуй людину і чекай приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Чого робити у жодному разі не можна

Силоміць відкривати рот постраждалого та класти туди сторонні предмети, заливати ліки чи будь-яку рідину.

Якщо у тебе також був випадок судом, негайно звернися до свого сімейного лікаря та пройди обстеження. Але що робити, коли звільнився сімейний лікар? Читай у матеріалі.