Здоров'я та краса

Пхати ложку до рота не варто — неврологиня про те, як допомогти людині при судомах

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Лютого 2022, 12:00
Як допомогти людині при нападі епілепсії - порада неврологині
Фото: Pexels

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