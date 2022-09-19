Убирает старые клетки и дает ощущение свежести: зачем нужен пилинг кожи головы

Часто делаешь пилинг кожи головы? Чем он полезен и сколько раз в неделю его можно использовать? LIGA.Life рассказала о функциях пилинга и чем он отличается от скраба. Смотри в нашем материале подробно.

Что такое пилинг кожи головы

Пилинг — это процесс отшелушивания ороговевших клеток, а также кожного сала с помощью химического воздействия на кожу. Пилинг бывает для лица, тела и кожи головы.

Трихолог и дерматолог Кузьма Хобзей рассказал, чем полезен пилинг:

Кожное сало может склеиваться с чешуйками эпидермиса и образовывать характерную жирную перхоть. Кислоты в пилинге размягчают эпидермис и разрушают связи между клетками. Это способствует отшелушиванию и очищению.

Действительно ли пилинг обладает свойствами, которые способствуют росту волос и лечат перхоть?

С точки зрения медицины, я бы не ожидал улучшения роста волос или уменьшения их выпадения. Это маркетинговые лозунги, у которых нет доказанного научного подтверждения, — говорит дерматолог.

На самом деле пилинги для кожи головы имеют только одну функцию — очищение. А стимуляция роста волос, лечение перхоти и противодействие выпадению — скорее сказка с этикетки.

Так что если ты хочешь очистить кожу от старых клеток и кожного сала — можешь смело пользоваться пилингом.

Нужен ли мне пилинг кожи головы

Как определить, нужно ли тебе очищение кожи головы с помощью пилинга? Если у тебя есть что-нибудь из этих симптомов, попробуй сделать пилинг.

зуд;

интенсивная работа сальных желез;

сыпь на коже головы.

Противопоказания для пилинга:

инфекционные заболевания;

склонность к аллергии;

фурункулы;

гнойные заболевания.

Чаще всего трихологи назначают пилинг тем, кто выбирает неподходящий шампунь или неправильно моет голову.

Чтобы не повредить кожу головы, делать пилинг можно один – два раза в неделю. Лучше выбирать салонный уход или прием у трихолога, чтобы не вызвать ожоги кожи.

Разница между пилингом и скрабом

Пилинг имеет кислотное основание, а скраб — это абразивные частицы. Скраб используют для механической очистки кожи, пилинг — для более глубокого.

Парикмахеры преимущественно выступают против скрабов, ведь они могут царапать волосы, и, как следствие, они теряют блеск.

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