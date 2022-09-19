Прибирає старі клітини й дає відчуття свіжості: навіщо потрібен пілінг шкіри голови

Часто робиш пілінг шкіри голови? Чим він корисний та скільки разів на тиждень можна його використовувати? LIGA.Life розповіла про функції пілінгу та чим він відрізняється від скрабу. Дивись у нашому матеріалі детально.
Пілінг — це процес відлущування ороговілих клітин, а також шкірного сала за допомогою хімічного впливу на шкіру. Пілінг буває для обличчя, тіла та шкіри голови.
Трихолог та дерматолог Кузьма Хобзей розповів, чим пілінг корисний:
Шкірне сало може склеюватись із лусочками епідермісу і утворювати характерну жирну лупу. Кислоти в пілінгу розм’якшують епідерміс та руйнують зв’язки між клітинами. Це сприяє відлущенню та очищенню.
Шкірне сало може склеюватись із лусочками епідермісу і утворювати характерну жирну лупу. Кислоти в пілінгу розм’якшують епідерміс та руйнують зв’язки між клітинами. Це сприяє відлущенню та очищенню.
Чи справді пілінг має властивості, які сприяють росту волосся та лікують лупу?
З точки зору медицини, я б не чекав покращення росту волосся чи зменшення його випадіння. Це маркетингові гасла, які не мають доведеного наукового підтвердження, — каже дерматолог.
З точки зору медицини, я б не чекав покращення росту волосся чи зменшення його випадіння. Це маркетингові гасла, які не мають доведеного наукового підтвердження, — каже дерматолог.
Насправді пілінги для шкіри голови мають лише одну функцію — очищення. Стимуляція росту волосся, лікування лупи та протидія випадінню — скоріше казка з етикетки.
Тож якщо ти хочеш очистити шкіру від старих клітин та шкірного сала, можеш сміливо користуватися пілінгом.
Як визначити, чи потрібне тобі очищення шкіри голови за допомогою пілінгу? Якщо в тебе є щось із цих симптомів, спробуй зробити пілінг.
Найчастіше трихологи призначають пілінг тим, хто обирає невідповідний шампунь чи неправильно миє голову.
Щоб не пошкодити шкіру голови, робити пілінг можна один – два рази на тиждень. Найкраще обирати салонний догляд або прийом у трихолога, щоб не заподіяти опіків шкірі.
Пілінг зазвичай має кислотну основу, а скраб — це абразивні частинки. Скраб використовують для механічного очищення шкіри, пілінг — для більш глибокого.
Перукарі переважно виступають проти скрабів, адже вони можуть пошкоджувати волосся, і, як наслідок, воно втрачає блиск.
Раніше ми розповідали про топ-5 модних стрижок на середнє волосся.
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