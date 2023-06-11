Заболевание, с которым сталкивалось большинство людей! Пищевое отравление: причины, симптомы, лечение

Пищевое отравление является проблемой, с которой большинство людей столкнулась хотя бы раз в своей жизни. Оно возникает по разным причинам, но обычно это некачественные или испорченные продукты.

Очень часто последствия пищевого отравления сводятся к незначительным временным дискомфортным ощущениям, но иногда оно может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни.

Подробнее эту тему раскрыли специалисты сайта NHS inform.

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Кто находится в группе риска

Стоит заметить, что в группе риска получения отравления относятся следующие группы:

люди пожилого возраста;

беременные женщины;

дети;

люди с ослабленной иммунной системой.

Пищевое отравление: симптомы

Симптомы пищевого отравления зависят от того, каким микроорганизмом оно обусловлено: бактерией или вирусом. Но несмотря на это, есть перечень симптомов, по которым можно определить эту проблему:

тошнота;

рвота;

диарея;

боли в животе и спазмы желудка;

температура 38°C и выше;

общее недомогание.

Симптомы и признаки могут проявиться в течение нескольких часов после приема инфицированной пищи, но в некоторых случаях они могут появиться только через несколько дней или даже недель.

Продолжительность пищевого отравления обычно колеблется от нескольких часов до нескольких дней.

Лечение пищевого отравления

Диагностика пищевого отравления по большей части базируется на симптомах. В процессе врач проводит детальный опрос о ходе болезни, времени появления симптомов и еде, которую ты недавно ел(-а). Специалист также должен провести осмотр для выявления признаков обезвоживания в организме, таких как сухость кожи и слизистых оболочек, а также спросит о частоте мочеиспускания.

Кроме того, могут быть назначены анализы крови или фекалий, такие как посев на возбудителей кишечной инфекции. Анализы обычно назначают лицам с высоким риском осложнений.

Впрочем, иногда определить причину пищевого отравления не удается.

Лечение зависит от источника инфекции и степени тяжести симптомов. Во многих случаях болезнь проходит сама по себе за несколько дней, хотя некоторые формы пищевых отравлений могут длиться дольше.

Для уменьшения неприятных симптомов, таких как диарея и рвота, рекомендуется:

пить достаточное количество жидкости;

если заболел ребенок — продолжай кормить грудью или из бутылочки, но маленькими порциями и чаще, чем обычно;

между кормлениями детей давай им маленькие глотки воды;

ешь тогда, когда чувствуешь, что можешь.

Осложнения от пищевого отравления

дефицит воды в организме;

хронический артрит;

повреждение нервной системы и мозга;

в случае отравления бактерией листерия, у беременных возможен выкидыш на ранних сроках или преждевременные роды на более поздних;

гемолитико-уремический синдром с почечной недостаточностью вызывают некоторые виды кишечной палочки.

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