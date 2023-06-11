Проблема, з якою стикалась більшість людей! Харчове отруєння: причини, симптоми, лікування

Харчове отруєння є проблемою, з якою більшість людей зіткнулася хоча б раз у своєму житті. Воно виникає з різних причин, та зазвичай це неякісні чи зіпсовані продукти.

Дуже часто наслідки харчового отруєння зводяться до незначних тимчасових дискомфортних відчуттів, але іноді це може становити серйозну загрозу для здоров’я і навіть життя.

Детальніше цю тему висвітли спеціалісти сайту NHS inform.

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Хто знаходиться у групі ризику

Варто зауважити, що у групі ризику отримання отруєння належать такі групи:

люди похилого віку;

вагітні жінки;

діти;

люди з ослабленою імунною системою.

Харчове отруєння: симптоми

Симптоми харчового отруєння залежать від того, яким мікроорганізмом воно зумовлене: бактерією чи вірусом. Але попри це, є перелік симптомів, за якими можна визначити цю проблему:

нудота;

блювота;

діарея;

болі в животі та спазми шлунка;

температура 38°C і вище;

загальне нездужання.

Симптоми та ознаки можуть проявитися протягом декількох годин після приймання інфікованої їжі, але в деяких випадках вони можуть з’явитися лише через декілька днів або навіть тижнів.

Тривалість харчового отруєння зазвичай коливається від декількох годин до декількох днів.

Лікування харчового отруєння

Діагностика харчового отруєння здебільшого базується на симптомах. У процесі лікар проводить детальне опитування про перебіг хвороби, час появи симптомів та їжу, яку ти нещодавно їв(-ла).

Спеціаліст(-ка) також має провести огляд для виявлення ознак зневоднення в організмі, таких як сухість шкіри і слизових оболонок, а також запитати про частоту сечовипускання.

Крім того, можуть бути призначені аналізи крові або фекалій, такі як посів на збудників кишкової інфекції. Аналізи зазвичай призначають особам з високим ризиком ускладнень.

Втім інколи визначити причину харчового отруєння не вдається.

Лікування захворювання залежить від джерела інфекції та ступеню важкості симптомів. У багатьох випадках хвороба проходить сама по собі за кілька днів, хоча деякі форми харчових отруєнь можуть тривати довше.

Для зменшення неприємних симптомів, таких як діарея і блювання, рекомендується:

пити достатню кількість рідини;

якщо захворіла дитина – продовжуй годувати грудьми або з пляшечки, але маленькими порціями і частіше, ніж зазвичай;

між годуваннями дітей давай їм маленькі ковтки води;

їж тоді, коли відчуваєш, що можеш.

Ускладнення від харчового отруєння

дефіцит води в організмі;

хронічний артрит;

пошкодження нервової системи та мозку;

у випадку отруєння бактерією лістерія, у вагітних можливий викидень на ранніх термінах або передчасні пологи на пізніших;

гемолітико-уремічний синдром з нирковою недостатністю викликають деякі види кишкової палички.

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