Вимушене здорове харчування: що можна їсти при отруєнні та як пришвидшити одужання

Болі в животі, нудота та підвищення температури — ці відчуття ти ніколи не сплутаєш з іншими симптомами. Саме так почувається людина, яка отруїлась.

Звісно, що у такому разі необхідно нормалізувати своє харчування, щоб не наразити себе знову на небезпеку та не погіршити свій стан. Тож що можна їсти при отруєнні?

Насамперед важливо пам’ятати, що дотримуватися дієти тепер доведеться не кілька днів, а трохи більше часу. Також доведеться відмовитись від міцних напоїв, таких як чай, кава, какао, а також газованої води, соків та алкоголю.

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Що можна їсти при отруєнні

У перший день взагалі краще взагалі нічого не їсти, щоб не навантажувати подразнений шлунок.

Проте водночас необхідно пити багато рідини. Це, звісно, може бути тепла кип’ячена вода, мінеральна негазована вода, неміцний чай, або навіть відвар.

Якщо ввечері після отруєння стає трохи ліпше, тоді можна дозволити собі з’їсти нежирний курячий бульйон, або рідку кашу. Її необхідно варити на воді та не додавати багато солі, щоб не наражати свій шлунок на небезпеку.

Найкращим варіантом стане саме рис, оскільки він має абсорбуючі властивості, а також може вивести токсини з кишківника.

Що можна на наступний день після отруєння

У другий день після отруєння можна додавати до раціону трохи відвареного курячого м’яса.

Також гарною ідеєю буде переглянути рецепти пісних страв та перший час харчуватись саме ними, оскільки вони несуть мінімальне навантаження на шлунок.

Згодом можна їсти десерт у вигляді яблучного пюре, а також зварити компот із сухофруктів.

Допомогти організму відновитись зможуть також кисломолочні продукти, які містять корисні біфідобактерії. Це можуть бути натуральні йогурти, кефір чи кисле молоко.

Також варто попіклуватись про загальний стан твого організму та іноді давати йому час, щоб перепочити. Читай, чому нам зараз як ніколи потрібно відпочивати.

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