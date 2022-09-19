Вынужденное здоровое питание: что можно есть при отравлении и как ускорить выздоровление

Боли в животе, тошнота и повышение температуры – эти ощущения ты никогда не спутаешь с другими симптомами. Именно так чувствует себя отравившийся человек.

Конечно, в таком случае необходимо нормализовать свое питание, чтобы не подвергнуть себя снова опасности и не ухудшить свое состояние. Так что же можно есть при отравлении?

Прежде всего, важно помнить, что соблюдать диету теперь придется не несколько дней, а немного больше времени. Также придется отказаться от крепких напитков, таких как чай, кофе, какао, а также газировка, соки и алкоголь.

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Что можно есть при отравлении

В первый день вообще лучше вообще ничего не есть, чтобы не нагружать раздраженный желудок.

Однако в то же время необходимо пить много жидкости. Это, конечно, может быть теплая кипяченая вода, минеральная негазированная вода, некрепкий чай или даже отвар.

Если вечером после отравления становится немного лучше, тогда можно позволить себе съесть нежирный куриный бульон или жидкую кашу. Ее необходимо варить на воде и не добавлять много соли, чтобы не подвергать свой желудок опасности.

Лучшим вариантом станет именно рис, поскольку он обладает абсорбирующими свойствами, а также может вывести токсины из кишечника.

Что можно на следующий день после отравления

Во второй день после отравления можно добавлять в рацион немного отварного куриного мяса.

Также хорошей идеей будет посмотреть рецепты постных блюд и первое время питаться именно ими, поскольку они несут минимальную нагрузку на желудок.

Позже можно есть десерт в виде яблочного пюре, а также сварить компот из сухофруктов.

Помочь организму восстановиться смогут также кисломолочные продукты, содержащие полезные бифидобактерии. Это могут быть натуральные йогурты, кефир или простокваша.

Также следует позаботиться об общем состоянии твоего организма и иногда давать ему время, чтобы расслабиться Читай, почему нам сейчас как никогда нужно отдыхать.

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