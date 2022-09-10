Продукты, которые провоцируют акне: пять врагов здоровой кожи

Мы готовы отдать все деньги мира на средства по уходу за кожей, косметику именитых брендов, процедуры красоты, услуги косметологов, дерматологов и т.д.

А все для того, чтобы наша кожа имела идеальный сияющий и подтянутый вид, чтобы забыть о высыпаниях, черных точках и морщинах.

Однако в борьбе за здоровую кожу из поля зрения часто ускользает важный момент. Мы — это то, что мы едим. Качество нашей кожи напрямую зависит от продуктов, которые мы употребляем.

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Косметолог и дерматолог Анна Немировская поделилась списком продуктов, которые являются главными врагами здоровой и молодой кожи и чаще всего провоцируют высыпания.

Враги красивой кожи: пять продуктов

Сахар

То, насколько вреден сахар для нашего организма и кожи, подтвердили научные исследования и длительные эксперименты.

Ты и сам(-а) можешь заметить, как ухудшается состояние твоего тела и кожи, после того, как позволишь себе немного больше сладкого.

Все потому, что избыток сахара запускает процесс гликации — разрушение коллагена. Это может происходить годами, так что на лице непременно появятся морщины в самых уязвимых для твоего типа старения местах.

Молочные продукты

В молочных продуктах есть два компонента, которые могут плохо влиять на организм, вызвать воспаление и спровоцировать целлюлит — это казеин и лактоза.

Казеин — молочный белок, отличающийся своей клейкостью, поэтому провоцирует развитие сгустков и атеросклеротических бляшек в кишечнике.

Лактоза — это сахар, содержащийся в составе всех молочных продуктов. После того как мы употребляем лактозу, она распадается на два вида сахаров: глюкозу и галактозу.

Наш организм способен расщепить только глюкозу. Для расщепления галактозы необходимых ферментов у нас нет. Переварить молоко способны только бактерии гнилостного типа, которые активно размножаются и отравляют микрофлору кишечника.

А если еще и соединить какие-то сахара с лактозой, то процесса брожения в кишечнике избежать не удастся. Именно это вызывает воспаление и обостряет проблемы с высыпаниями.

Также молоко может повышать уровень тестостерона, а он, в свою очередь, закупоривает фолликул. Такая среда станет плодородной почвой для размножения бактерий.

Глютен

Глютен — это белок зерновых культур, содержащийся в пшенице, ржи, овсе, ячмене. Примерно 1% населения страдает целиакией, или непереносимостью глютена.

Но радоваться пока рано: питание с высоким содержанием глютена может навредить и тем, у кого нет целиакии.

Избыток этого компонента провоцирует процесс брожения в кишечнике, который закончится раздраженной кожей и обострением акне.

Алкоголь

Спиртные напитки буквально высушивают наш организм, поэтому обезвоживание, которое вызывает алкоголь, — это самая большая опасность для кожи.

С потерей влаги мы теряем и запасы коллагена, что обязательно приведет к уменьшению тонуса и упругости кожи даже в молодом возрасте.

Для людей с проблемой купероза алкоголь несет отдельную опасность: усиливает приток крови к лицу и увеличивает количество сосудистых звездочек на крыльях носа, щеках и подбородке.

Кофе

Кофе повышает уровень кортизола, гормона стресса, что может вызвать сыпь. К тому же кофе обезвоживает кожу, а восстановить водный баланс становится очень сложно.

Потеря коллагена является основной причиной появления морщин. В нашем материале мы рассказали, поможет ли тебе прием коллагена, в чем его польза и вред.

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