Продукти, які провокують акне: п’ять ворогів здорової шкіри

Ми ладні віддати всі гроші світу на засоби для догляду за шкірою, косметику іменитих брендів, процедури краси, послуги кометологів, дерматологів тощо.

Усе заради того, щоб наша шкіра мала ідеальний сяючий та підтягнутий вигляд, щоб забути про висипання, чорні цятки та зморшки.

У боротьбі за здорову шкіру з поля зору часто вислизає важливий момент. Ми — це те, що ми їмо. Тож якість нашої шкіри прямо залежить від продуктів, які ми вживаємо.

Косметологиня та дерматологиня Анна Немировська поділилася списком продуктів, які є головними ворогами здорової та молодої шкіри й найчастіше провокують висипання.

Вороги гарної шкіри: п’ять продуктів

Цукор

Те, наскільки шкідливий цукор для нашого організму та шкіри зокрема, підтвердили наукові дослідження та тривалі експерименти.

Ти й сам(-а) можеш помітити, як погіршується стан твого тіла та шкіри після того, як трохи переборщиш з кількістю солодкого.

Все тому, що надлишок цукру запускає процес глікації — руйнування колагену. Це може відбуватися роками, тож на обличчі неодмінно з’являться зморшки в найуразливіших для твого типу старіння місцях.

Молочні продукти

В молочних продуктах є аж два компоненти, які можуть погано впливати на організм, викликати запалення та провокувати целюліт — це казеїн та лактоза.

Казеїн — молочний білок, який вирізняється своєю клейкістю, тож провокує розвиток згустків та атеросклеротичних бляшок у кишечнику.

Лактоза — це цукор, який є у складі всіх молочних продуктів. Після того, як ми споживаємо лактозу, вона розпадається на два види цукрів: глюкозу та галактозу.

Наш організм здатен розчепити лише глюкозу. Для розщеплення галактози необхідних ферментів у нас немає. Тож перетравити молоко здатні тільки бактерії гнильного типу, які активно розмножуються та отруюють мікрофлору кишечника.

А якщо ще й поєднати цукри з лактозою, то процесу бродіння в кишечнику уникнути не вдасться. Саме це викликає запалення й загострює проблеми з висипаннями.

Також молоко може підвищувати рівень тестостерону, а він, своєю чергою, закупорює фолікул. Таке середовище стане родючим ґрунтом для розмноження бактерій.

Глютен

Глютен — це білок зернових культур, що міститься у пшениці, житі, вівсі, ячмені. Приблизно 1% населення може страждати на целіакію, тобто непереносимість глютену.

Та радіти поки зарано: харчування з високим вмістом глютену може нашкодити й тим, у кого немає целіакії.

Надлишок цього компоненту провокує процес бродіння в кишечнику, який закінчиться подразненою шкірою й загостренням акне.

Алкоголь

Спиртні напої буквально висушують наш організм, тож зневоднення, яке викликає алкоголь, — це найбільша небезпека для шкіри.

Втрачаючи вологу, ми втрачаємо і запаси колагену. Це неодмінно призведе до зменшення тонусу та пружності шкіри навіть у молодому віці.

Для людей із проблемою куперозу алкоголь становить окрему небезпеку: посилює приплив крові до обличчя та збільшує кількість судинних зірочок на крилах носа, щоках та підборідді.

Кава

Кава підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, що може спричинити висипання. До того ж кава зневоднює шкіру, а відновити водний баланс стає дуже складно.

Втрата колагену є основною причиною появи зморшок. У нашому матеріалі ми розповіли, чи допоможе тобі прийом колагену, в чому його користь та шкода.

Не пропускай корисні матеріали, підписуйся на наш Telegram-канал.